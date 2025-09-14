ARA
DOLAR
41,37
0,11%
DOLAR
EURO
48,54
0,11%
EURO
GRAM ALTIN
4845,69
0,36%
GRAM ALTIN
BIST 100
10372,04
-0,10%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
Burcu Tuvay
Burcu Tuvay

Diğer Yazıları

Akıllı tarım çağı başladı

Dünyanın sınırlı kaynaklarını büyük bir hızla tüketen insanlık, gelecek nesillerin yaşamını koruyabilmek için tarımsal üretimde teknolojik bir devrim yaşıyor. ‘Agritech’, yani bir başka deyişle ‘akıllı tarım’ teknolojileri, küresel çapta olduğu gibi Türkiye’de de yeni girişimlerin önünü açıyor.

14 Eylül 2025 | 10:00
Akıllı tarım çağı başladı

Yapay zekâ destekli uydu izleme platformlarından biyoteknolojiye uzanan geniş yelpazede teknolojik çözümler sunan yerli agritech girişimleri, global pazarlarda söz sahibi olmaya hazırlanıyor.

Türkiye’de tarım teknolojilerinin stratejik bir konumu bulunuyor. Su stresi, iklim krizi ve artan girdi maliyetleri üreticiyi daha verimli çözümler aramaya yönlendiriyor. Agritech adı verilen tarım teknolojileri girişimleri, bu ihtiyaca hızla yanıt veriyor. Yapay zekâ destekli uydu izleme platformlarından biyoteknolojiye, tarım analitiğinden organik atık dönüşümüne kadar geniş bir yelpazede ölçeklenen agritech girişimleri hızla büyüyor.

Grand View Research’e göre, Türkiye akıllı tarım pazarı 2023’te 101 milyon dolar olarak gerçekleşirken, 2030’a kadar 237 milyon dolara ulaşacak. Bu ivme, ekosistemde hem yerli hem uluslararası oyuncular için yeni fırsatlar yaratıyor. Ekonomist Dergisi olarak, Türkiye’de akıllı tarım alanının 20 yeni oyuncusunun sunduğu teknolojik çözümler ve global açılım hedeflerini araştırdık.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

Akıllı tarım çağı başladı-1
0
Burcu Tuvay
Burcu Tuvay

Diğer Yazıları
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL