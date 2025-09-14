Akıllı tarım çağı başladı

Yapay zekâ destekli uydu izleme platformlarından biyoteknolojiye uzanan geniş yelpazede teknolojik çözümler sunan yerli agritech girişimleri, global pazarlarda söz sahibi olmaya hazırlanıyor.
Türkiye’de tarım teknolojilerinin stratejik bir konumu bulunuyor. Su stresi, iklim krizi ve artan girdi maliyetleri üreticiyi daha verimli çözümler aramaya yönlendiriyor. Agritech adı verilen tarım teknolojileri girişimleri, bu ihtiyaca hızla yanıt veriyor. Yapay zekâ destekli uydu izleme platformlarından biyoteknolojiye, tarım analitiğinden organik atık dönüşümüne kadar geniş bir yelpazede ölçeklenen agritech girişimleri hızla büyüyor.
Grand View Research’e göre, Türkiye akıllı tarım pazarı 2023’te 101 milyon dolar olarak gerçekleşirken, 2030’a kadar 237 milyon dolara ulaşacak. Bu ivme, ekosistemde hem yerli hem uluslararası oyuncular için yeni fırsatlar yaratıyor. Ekonomist Dergisi olarak, Türkiye’de akıllı tarım alanının 20 yeni oyuncusunun sunduğu teknolojik çözümler ve global açılım hedeflerini araştırdık.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.