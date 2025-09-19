KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 KPSS sınav sonuçları tarihi

Kamu kurumlarında memur olarak görev almak isteyen binlerce adayın katıldığı KPSS sınavının sonuç tarihi, yılın başında açıklanan takvim doğrultusunda netleşti. Sınavın sona ermesiyle birlikte, adaylar heyecanla sonuçların açıklanacağı günü beklemeye başladı.
KPSS SINAV SONUÇLARI 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. ÖSYM tarafından yayımlanan resmi takvime göre, KPSS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih netlik kazandı.Yapılan değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından, KPSS sonuçları 10 Ekim 2025 Cuma günü ilan edilecek.
KPSS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar, sınav sonuçlarını öğrenmek için ÖSYM.gov.tr internet adresini kullanabilecekler. Sonuçlar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile çevrimiçi olarak sorgulanabilecek.
Adayların, sonuçları öğrenecekleri bu tarihi not alması ve sonuçlar için başka bir kanal üzerinden duyuru yapılmayacağı için ÖSYM'nin resmi sitesini takip etmesi büyük önem taşıyor.
KPSS A Grubu sınav sonuçları, açıklanmasından itibaren 2 yıl geçerli olacak. 2027-KPSS A Grubu sınavı sonucunun açıklanma tarihi itibarıyla 2025-KPSS A Grubu sınav sonuçlarının geçerliliği sona erecek.
KPSS SINAVI NE ZAMAN YAPILDI?
Kamu kurumlarında çalışmak isteyen adayların katılımıyla gerçekleştirilen 2025 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu oturumları başarıyla tamamlandı. Üç farklı tarihte uygulanan sınavlarla adaylar, gelecek kariyerleri için önemli bir adımı geride bıraktı.
Sınav maratonu, ilk olarak 7 Eylül'de düzenlenen Genel Yetenek ve Genel Kültür bölümleriyle başladı. Adaylar, bu oturumda temel bilgi ve becerilerini sergiledi. Daha sonra, kendi alanlarına yönelik bilgilerin ölçüldüğü Alan Bilgisi sınavı iki gün boyunca devam etti. Alan Bilgisi oturumları 13 Eylül ve 14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilerek sınav süreci sona erdi.
Adaylar, şimdi sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı.