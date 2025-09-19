KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 KPSS sınav sonuçları tarihi

KPSS SINAVI NE ZAMAN YAPILDI?

Kamu kurumlarında çalışmak isteyen adayların katılımıyla gerçekleştirilen 2025 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu oturumları başarıyla tamamlandı. Üç farklı tarihte uygulanan sınavlarla adaylar, gelecek kariyerleri için önemli bir adımı geride bıraktı.

Sınav maratonu, ilk olarak 7 Eylül'de düzenlenen Genel Yetenek ve Genel Kültür bölümleriyle başladı. Adaylar, bu oturumda temel bilgi ve becerilerini sergiledi. Daha sonra, kendi alanlarına yönelik bilgilerin ölçüldüğü Alan Bilgisi sınavı iki gün boyunca devam etti. Alan Bilgisi oturumları 13 Eylül ve 14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilerek sınav süreci sona erdi.

Adaylar, şimdi sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı.