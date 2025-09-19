BBC'den dikkat çeken makale: Avrupa'nın hasta adamı olabilecek ülke

BBC, makalesinde Fransa'nın Avrupa'nın yeni hasta adamı olma riskiyle karşı karşıya olduğunu söylüyor. Makaleye göre Temmuz 2024'te yapılan erken seçimlerin ardından yeniden yapılandırılan Fransız parlamentosu, bütçeyi geçirebilecek bir çoğunluk oluşturmakta zorlanıyor. Bu durumun üzerine, önceki bütçe tekliflerine karşı çıkan sendikaların Perşembe günü genel grev çağrısı yapması da ekleniyor.

BBC'nin Paris muhabiri Hugh Schofield şu sıralar siyasi, ekonomik ve toplumsal krizlerle boğuşan Fransa ile ilgili önemli bir makale kaleme aldı. İşte o analizdeki bazı notlar:



Roma ve Torino'daki gazeteler, Fransa'daki bu gelişmeleri "gioia maligna" (kötücül sevinç) ile anlattılar. Başbakan François Bayrou'nun yaşadığı aşağılanma, artan borçlar ve Fransız ekonomisinin IMF'ye muhtaç kalma olasılığı sıkça dile getirildi. Ancak en çok odaklanılan konu, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "sönen ihtişamı" oldu. "Peki şimdi o ihtişam nerede?" diye sordu Il Messaggero gazetesi.

Ekonomik Kriz ve Bütçe Sıkıntıları



Bu yıl ulusal borcun ödenme maliyetinin 67 milyar Euro olması bekleniyor. Bu miktar, eğitim ve savunma dışındaki tüm devlet dairelerinin toplam harcamasından daha fazla. Tahminler, on yılın sonunda bu rakamın 100 milyar Euro'ya çıkarak bu iki bakanlığın harcamalarını bile geride bırakacağını gösteriyor. Geçen Cuma, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Fransa'nın kredi notunu düşürerek ülkenin istikrarı ve borçlarını ödeyebilme yeteneği konusundaki endişeleri yansıttı. Artık IMF'den borç almak veya Avrupa Merkez Bankası'nın müdahalesine ihtiyaç duymak gibi senaryolar hayal ürünü olmaktan çıktı.



Tüm bunlar, Avrupa'daki savaş, ABD'nin geri çekilmesi ve popülizmin yükselişi gibi uluslararası çalkantılı bir dönemde yaşanıyor.



Deneyimli siyasi yorumcu Nicolas Baverez'in sözleriyle, "Fransa'nın ve Avrupa'nın egemenliği ve özgürlüğünün tehlikede olduğu bu kritik anda, Fransa kendini kaos, iktidarsızlık ve borç yüzünden felç olmuş halde buluyor."

Cumhurbaşkanı Macron ülkeyi bu karmaşadan çıkarabileceği konusunda ısrar etse de, ikinci döneminin bitmesine sadece 18 ay kaldı.

Bir olasılık, ülkenin içsel güçleri—zenginliği, altyapısı ve kurumsal dayanıklılığı—sayesinde bu tarihi dönüm noktasından sapasağlam çıkması.

Ancak bir diğer senaryo, Fransa'nın kalıcı olarak zayıflayarak sağ ve soldakı aşırılıkçıların avı haline gelmesi ve "Avrupa'nın yeni hasta adamı"na dönüşmesi.

Fransa'da şu anda yaşananlar, siyasi, ekonomik ve sosyal krizlerin aynı anda bir araya gelmesi ve bu durum anı çok anlamlı kılıyor.



Seçmenlere borcun ulusal bir ölüm kalım meselesi olduğu söylense de, birçoğu ya buna inanmıyor ya da bedeli neden kendilerinin ödemesi gerektiğini anlamıyor.