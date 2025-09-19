Tüpraş iştiraki 5 yıl burs veriyor: Kadın Denizciler Gelişim Programı 4. dönem başvuruları başladı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ditaş Denizcilik, 2022'de "Kadınların Liderliğini Denizlerde de Gösterelim" mottosuyla Vehbi Koç Vakfı iş birliğiyle başlattığı Kadın Denizciler Gelişim Programı kapsamında, kadın denizcilere burs, staj ve istihdam imkanı sağlıyor.

Türkiye Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ilk 100 binde yer alan, üniversitelerin denizcilik fakültelerinde Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği veya Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bölümlerinde okuyan kadın öğrencilere hazırlık sınıfı dahil 5 yıl burs sağlanıyor. Program kapsamında bursiyerlere, Ditaş gemilerinde staj imkanının yanı sıra, mezun olduktan sonra Ditaş'ta istihdam konusunda da öncelik veriliyor.

Burs başvuruları "https://burs.vkv.org.tr/ditas" adresinden yapılacak ve 3 Ekim'e kadar devam edecek. Ditaş katkılarıyla kadın öğrencilere VKV başarı bursu şartlarına da "www.ditasdeniz.com.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

- "Bugüne kadar 30 öğrenci programa dahil oldu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ditaş Denizcilik Genel Müdürü Hakan Karaca, Koç Topluluğu'nun Nesiller Boyu Eşitlik Forumu kapsamında yürüttüğü çalışmalar ve Tüpraş'ın çeşitlik, eşitlik ve kapsayıcılık alanındaki vizyonu, Kadın Denizciler Bursu Programı'nın denizcilik sektöründe hayata geçmesinde yol gösterici olduğunu belirtti.

Söz konusu programın 4. dönem başvurularını başlatmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Karacak, şunları kaydetti:

"Kadınların bulunduğu her alanın geliştiğine ve dönüştüğüne inanıyoruz, bu burs programıyla da denizcilikte kadınların daha görünür, daha güçlü ve daha etkili bir şekilde yer almalarını desteklemeyi hedefliyoruz. Vehbi Koç Vakfı iş birliğiyle yürüttüğümüz program kapsamında bugüne kadar 30 öğrenciyi programımıza dahil etmiş olmaktan gurur duyuyoruz. Kriterlerimizde bir değişiklik bulunmamakla birlikte, bursiyerlerimizle sadece finansal destek üzerinden değil, sosyal ve kültürel etkinlikler aracılığıyla da bağ kuruyoruz."

Karaca, "Geleceğin Kadın Denizcileri Burada Yetişiyor" sloganıyla bu yıl da genç kadınlara denizciliğin erkek egemen bir sektör olmadığını, aksine onların katkılarıyla daha da güçlenecek bir alan olduğunu anlatmaya devam edeceklerini vurguladı.

Ditaş Denizcilik olarak, denizlerde rotanın kadınlar tarafından da çizildiği bir gelecek için kararlılıkla çalıştıklarını belirten Karaca, "Amacımız bursiyerlerimizi desteklemenin yanı sıra, aynı zamanda sektörde kalıcı bir dönüşüm yaratmak ve diğer şirketleri de bu yönde teşvik etmektir. Ditaş ve Vehbi Koç Vakfı iş birliğinde bu sene 4. yılına giren Kadın Denizciler Bursu Programı, kadınların denizlerde istihdam edilmesine öncü oluyor ve kadınları denizcilik mesleğine teşvik ediyor." değerlendirmesinde bulundu.