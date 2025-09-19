YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, hangi gün? Üniversite ikinci (ek) tercih kılavuzu yayınlandı mı?

YKS'nin ilk tercih sonuçlarının açıklanıp üniversite kayıt süreçlerinin tamamlanmasıyla, gözler üniversitelere yerleşemeyen adaylar için yeni bir şans sunan ek yerleştirme dönemine çevrildi.
2025 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
YKS'nin ilk yerleştirme sonuçlarının ve kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından, üniversiteye yerleşemeyen adayların umutla beklediği ek tercih dönemi için takvim henüz netleşmedi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak resmi bir duyuru bekleniyor.
Geçmiş yılların takvimlerine bakıldığında, ek tercih sürecinin genellikle ana yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonraki 2-3 hafta içinde başladığı görülüyor. Bu durum, 2025 yılı için de bir beklenti oluşturuyor. Uzmanlar ve adaylar, YKS ek tercih döneminin en geç Eylül ayının son haftasında başlamasını bekliyor.
YKS EK TERCİH KILAVUZU 2025 AÇIKLANDI MI?
YKS'den ilk yerleştirme sonuçlarının ardından, üniversiteye yerleşemeyen adayların gözü ek tercih kılavuzuna çevrildi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), devlet, vakıf, KKTC ve diğer ülkelerdeki üniversitelerde boş kalan kontenjanları ÖSYM'ye bildirdi. Ancak kılavuz henüz ÖSYM tarafından yayımlanmadı.
Ek tercih süreci, ÖSYM'nin "2025 YKS ek tercih kılavuzu"nu yayımlamasıyla resmen başlayacak. Bu kılavuz, boş kalan tüm kontenjanları ve bölümlerin taban puanlarını içereceği için adaylar için büyük önem taşıyor. Adayların, tercih işlemlerine başlamadan önce bu kılavuzu dikkatle incelemesi ve ÖSYM'nin resmi duyurularını yakından takip etmesi tavsiye ediliyor.
YKS EK TERCİHLER NASIL YAPILACAK?
YKS ek yerleştirme döneminde tercih yapacak adayların dikkat etmesi gereken önemli kurallar ÖSYM tarafından belirlendi. Tercih işlemlerinin geçerli sayılması için adayların hem başvuru şartlarını sağlaması hem de doğru yöntemleri kullanması gerekiyor.
Ek yerleştirmeden yararlanmak isteyen adayların öncelikle 2025 YKS sınav puanının hesaplanmış olması şartı aranıyor. Bu şartı sağlayan adaylar, ek tercih listelerinde en fazla 24 üniversiteye yer verebilecek.
Ek yerleştirme tercihleri, yalnızca ÖSYM’nin resmi internet adresi olan https://ais.osym.gov.tr üzerinden, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle çevrimiçi olarak yapılacak.
Adayların, tercih listelerini oluşturduktan sonra sisteme eksiksiz bir şekilde girmesi büyük önem taşıyor. Posta, faks, e-posta gibi yöntemlerle iletilen tercihlerin geçersiz sayılacağı belirtilirken, bu yöntemlerin kullanılmaması gerektiği vurgulandı.
YKS EK TERCİH ÜCRETİ VE ÖDEME YÖNTEMLERİ
YKS ek tercih dönemine girecek adaylar için en önemli konulardan biri de tercih ücreti. Ana yerleştirmelerden farklı olarak, ek tercih döneminde öğrencilerden bir ücret talep ediliyor. Bu yılın tercih ücretinin miktarı ve ödeme yöntemleri de netleşiyor.
Geçtiğimiz yıl 80 TL olarak belirlenen ek tercih ücretinin, bu yıl 100 TL’nin üzerinde olması bekleniyor. Ücretin net miktarı, ÖSYM tarafından yayımlanacak olan ek tercih kılavuzunda yer alacak. Adayların, tercihlerinin geçerli sayılması için bu ücreti belirlenen süre içinde mutlaka yatırması gerekiyor.
Ödeme Yöntemleri ve Önemli Uyarılar
Tercih ücretini yatırmak için adaylara çeşitli seçenekler sunuluyor:
Anlaşmalı bankaların mobil uygulamaları ve banka şubeleri aracılığıyla ödeme yapılabilir.
Bankaların ATM’lerinden de ödeme işlemi gerçekleştirilebilir.
Alternatif olarak, adaylar ÖSYM’nin kendi ödeme sistemi olan e-Ödemeler bölümünü de kullanabilirler.
Önemli bir hatırlatma olarak, ödemeyi yapmayan adayların tercihleri geçersiz sayılacaktır. Bu nedenle, tercih işlemini tamamlayan her adayın ücretini zamanında yatırdığından emin olması büyük önem taşıyor.