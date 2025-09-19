YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, hangi gün? Üniversite ikinci (ek) tercih kılavuzu yayınlandı mı?

YKS EK TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

YKS ek yerleştirme döneminde tercih yapacak adayların dikkat etmesi gereken önemli kurallar ÖSYM tarafından belirlendi. Tercih işlemlerinin geçerli sayılması için adayların hem başvuru şartlarını sağlaması hem de doğru yöntemleri kullanması gerekiyor.

Ek yerleştirmeden yararlanmak isteyen adayların öncelikle 2025 YKS sınav puanının hesaplanmış olması şartı aranıyor. Bu şartı sağlayan adaylar, ek tercih listelerinde en fazla 24 üniversiteye yer verebilecek.

Ek yerleştirme tercihleri, yalnızca ÖSYM’nin resmi internet adresi olan https://ais.osym.gov.tr üzerinden, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle çevrimiçi olarak yapılacak.

Adayların, tercih listelerini oluşturduktan sonra sisteme eksiksiz bir şekilde girmesi büyük önem taşıyor. Posta, faks, e-posta gibi yöntemlerle iletilen tercihlerin geçersiz sayılacağı belirtilirken, bu yöntemlerin kullanılmaması gerektiği vurgulandı.