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Piyasalar 1 hafta içinde gelecek bu verilere odaklanacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), gelecek bir hafta boyunca büyüme, işsizlik, enflasyon ve dış ticaret gibi kritik verileri kamuoyuna duyuracak.

26 Şubat 2025 | 13:34
Piyasalar 1 hafta içinde gelecek bu verilere odaklanacak

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, ocak ayına ilişkin dış ticaret istatistikleri 27 Şubat'ta açıklanacak.

Özel Ticaret Sistemi'ne göre ihracat Aralık 2024'te bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,8 artarak 21 milyar 226 milyon dolar, ithalat yüzde 11,3 artışla 30 milyar 413 milyon dolar olmuştu. Aynı dönemde dış ticaret açığı yüzde 37,7 artarak 6 milyar 671 milyon dolardan, 9 milyar 187 milyon dolara yükselmişti.

Şubat ayı dış ticaret verileri

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın ise şubat ayı dış ticaret verilerini 3 Mart'ta paylaşması bekleniyor.

Bolat, geçen ay yaptığı değerlendirmede, "2025 yılına ihracatta çifte rekorla başladık. Ocak ayında çifte rekor geldi. İlk rekorumuzu ocak ayı mal ihracatımızda gerçekleştirdik. Tarihin en yüksek ocak ihracatımız 21,2 milyar dolara yükseldi. Bu, yüzde 5,8'lik artışa tekabül etmekte." ifadelerini kullanmıştı.

Gelecek bir haftanın en fazla merak edilen verilerinden biri ise yine TÜİK tarafından 28 Şubat'ta açıklanacak olan 2024 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin Dönemsel Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) rakamları olacak. Türkiye ekonomisi, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,1 büyüyerek, üst üste 17 çeyrek büyüme başarısını göstermişti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, GSYH'nin 2024 yılının 4. çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,98 artacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerin 2024 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,12 oldu.

Gelecek haftanın en önemli verisi, 3 Mart'ta TÜİK tarafından paylaşılacak olan şubat ayı enflasyon rakamları olacak. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 5,03, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 3,06 artış göstermiş, yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 42,12, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,2 olarak kayda geçmişti.

TÜİK, ayrıca ocak ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini de duyuracak. Türkiye'de işsizlik oranı, Aralık 2024'te bir önceki aya göre 0,1 puan azalışla yüzde 8,5'e düşmüştü. Kurum, şubat ayı ekonomik güven endeksini de kamuoyuyla paylaşacak. Endeks, geçen ay, aylık bazda yüzde 0,8 artışla 99,7 değerini almıştı.

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