Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,02 değer kaybederek 1.446,78 puana geriledi. Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 0,30 puan azalışla 1.446,78 seviyesine indi. Toplam işlem hacmi 6,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,07 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,02 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,09 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1 ile spor oldu.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 46’sı yükseldi, 45’i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Koza Altın İşletmeleri, Türk Hava Yolları, Garanti BBVA, Sasa Polyester, Şişecam oldu.

Analistler, enflasyonist baskılar ve para politikalarının geleceğine ilişkin belirsizliklerle küresel pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD’de dış ticaret verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 puanın destek, 1.470 seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Altının onsu 1.891,8 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2180, sterlin/dolar paritesi 1,4140 ve dolar/yen paritesi 109,5 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,5990 liradan, avro 10,4710 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,4 azalışla 1.891,8 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,7 azalışla 70,9 dolardan işlem görüyor.