Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,36 artışla 1.565,97 puana yükseldi. Dolar 7,0080 liradan, euro 8,4890 liradan satılıyor. Gram altın ise 403 liradan işlem görüyor.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,63 puan değer kazandı.

Cuma günü 1.560,34 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 6,05 puan ve yüzde 0,39 kazançla 1.566,39 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.556,82, en yüksek ise 1.569,84 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,15, teknoloji endeksi yüzde 0,25, hizmetler endeksi yüzde 0,08 ve sanayi endeksi yüzde 0,75 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 66’sı yükseldi, 31’i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, Koza Altın İşletmeleri, VakıfBank ve Karsan Otomotiv oldu.

Altının onsu 1.797,00 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2110, sterlin/dolar paritesi 1,4020 ve dolar/yen paritesi 105,6 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,0080 liradan, euro 8,4890 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,8 artışla 1.797,00 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1 artışla 62,5 dolardan işlem görüyor.