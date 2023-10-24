Piyasalarda gündem yoğun: İşte saat saat takip edilecek veriler (24 Ekim)

İsrail-Filistin çatışmasında İsrail'in Gazze'ye kara harekatı yapıp yapmayacağına ilişkin endişeler varlığını korurken, çatışmaların daha geniş bir alana yayılma ihtimali risk algısının yüksek seyretmesine neden oluyor.

Jeopolitik risklerin pay piyasalarını baskılamaya devam etmesine karşın, dün ABD'de son 16 yılın zirvesinden yaklaşık 15 baz puan gerileyen tahvil faizleri piyasalarda sınırlı da olsa rahatlama sağladı.

Analistler, yükselen tahvil faizlerinin, şirketlerin fonlama maliyetlerini de artırdığını ve işletmelerin karlılığını olumsuz etkileyebileceği endişesiyle pay piyasalarındaki düşüş eğiliminde önemli rol oynadığını vurguladı.

Yatırımcıların yüzde 5 seviyelerine kadar yükselen tahvil getirileri karşısında risk algılarının devreye girdiğini aktaran analistler, bu seviyelerdeki getirilerin, bazı yatırımcıları tahvil alımına yöneltmesi nedeniyle pay piyasalarında satış baskısının arttığını ifade etti.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini beklenenden uzun süre bu seviyelerde tutacağına yönelik öngörüler güç kazanmayı sürdürürken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda gelecek üç toplantıda da bankanın politika faizini sabit tutacağı tahmin ediliyor.

Ülkede bilanço sezonu da hızla devam ederken, bugün Microsoft, Google, General Electric, RTX Corporation'un finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor.

Brent petrolün varil fiyatı yeni günde 0,4 değer kaybıyla 89,1 dolarda dengelenirken, altının ons fiyatı yüzde 0,2 artışla 1.976 dolarda bulunuyor.

Dün, New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,58 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,17 gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,27 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne yükselişle başladı.

Avrupa ve Asya borsaları

Avrupa borsalarında da dün karışık bir seyir öne çıkarken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) perşembe günkü para politikası kararları ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalar yatırımcıların odağında bulunuyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin bu hafta 3 temel politika faiz oranını sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılıyor.

ABD'deki tahvil piyasalarına paralel Avrupa'da da tahvil faizleri son yılların zirvesine çıkarken, dün, Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,94 ve İtalya'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,93 ile son 10 yılın, Fransa'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,56 ile son 12 yılın, İngiltere'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 4,68 ile son 15 yılın zirvesine yaklaştı.

Söz konusu seviyelerde tahvillere olan talebin artmasıyla tahvil faizlerinin yaklaşık 10 baz puan gerilediği görüldü.

Dün, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,02, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,50 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,74 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,37 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne düşüşle başladı.

Asya pay piyasaları yeni güne karışık bir seyirle başlarken, Çin'de varlık fonunun hisse senedi piyasalarında alım yapması ülkede risk iştahının sınırlı da olsa toparlanmasına yardımcı oldu.

Japonya tarafında ise Japonya Merkez Bankası (BoJ) yükselen tahvil faizlerini dizginlemek adına tahvil alımı yaparken, Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 0,85'e indi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 yükselirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 geriledi.

Yurt içi piyasalar

Yurt içinde, dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,19 değer kazancıyla günü 7.750,39 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün yüzde 0,3 artışla günü 28,0833'ten tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 28,0920 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi ve dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.900 ve 8.000 seviyelerinin direnç, 7.650 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ekim ayı finansal hizmetler güven endeksi

10.30 Almanya, ekim ayı imalat sanayi, hizmet, bileşik PMI

11.00 Avro Bölgesi, ekim ayı imalat sanayi, hizmet, bileşik PMI

11.30 İngiltere, ekim ayı imalat sanayi, hizmet, bileşik PMI

11.30 İngiltere, 2.çeyrek işgücü verimliliği

16.45 ABD, ekim ayı imalat sanayi, hizmet, bileşik PMI