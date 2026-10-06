Almanya, uluslararası iklim finansmanındaki hibe fonlarını azalttı

Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı ile Çevre, İklim Koruma, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığından yapılan ortak açıklamaya göre, gelişmekte olan ülkelere yönelik iklim projeleri için bütçeden ayrılan ve 2024'te 6,1 milyar avro olan pay 2025'te 4,7 milyar avroya geriledi.

Bu tutarla Almanya, daha önceki hükümetler döneminde taahhüt edilen "2025'e kadar yıllık en az 6 milyar avro hibe sağlama" hedefinin gerisinde kaldı.

Hükümet, bu durumu sermaye piyasalarından sağlanan krediler ve özel yatırımlarla dengelemeye çalıştı. Kalkınma bankası KfW gibi kuruluşlar aracılığıyla piyasadan sağlanan krediler ve teşvik edilen özel yatırımlar 6,1 milyar avroya yükseldi.

Böylece Almanya'nın hibe ve krediler dahil toplam uluslararası iklim katkısı, 2024'teki 11,6 milyar avro seviyesinden 10,8 milyar avroya geriledi.

Hükümet, toplam tutardaki bu değişimi "hafif bir düşüş" olarak nitelendirdi.

Doğrudan bütçeden çıkan fonlar geri ödemesiz hibe niteliği taşırken, piyasadan sağlanan​​​​​​​ ve artış gösteren fonlar büyük oranda geri ödemeli kredi mekanizmalarından oluşuyor.