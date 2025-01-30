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Reeder'dan KAP'a elektrikli araç bilgilendirmesi

Reeder Teknoloji, Eylül 2024'te ön satışa çıkarttığı ilk elektrikli araç modelinin sahibine teslim edildiğini KAP'a bildirdi.

30 Ocak 2025 | 11:41
Reeder'dan KAP'a elektrikli araç bilgilendirmesi

Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. bugün KAP'a elektrikli araç bilgilendirmesi hakkında KAP'a açıklama yaptı. Şirketten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Şirketimizin elektrikli araç üretim projesi kapsamında üretilen ReeV Fancy modelinin sertifikasyon süreci başarıyla sonuçlandırılmış ve trafik tescil işlemleri için gerekli sistem kayıtları da tamamlanmıştır. Üretilen ilk ReeV Fancy modeli elektrikli aracımızın müşteri teslimatı 28 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

ReeV Fancy modeli elektrikli aracımızdan lansman fiyatı üzerinden 504 adet sipariş alınmış olup sipariş veren müşterilerimiz, müşteri temsilcilerimiz tarafından üretim ve teslimat planı hakkında bilgilendirilmiştir. Mevcut siparişlerin teslimatı üretim planlarımıza uygun bir şekilde Mayıs 2025 dönemine kadar tamamlanacak olan ReeV Fancy modeli elektrikli araç satışlarımız devam etmekte olup ReeDükkan satış mağazalarımızda siparişler alınmaya devam edilmektedir.
 

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