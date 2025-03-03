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Sabancı Holding temettü kararını açıkladı

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. bugün KAP'a kar payı dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararını duyurdu.

03 Mart 2025 | 21:15
Son Güncellenme: 03 Mart 2025 | 21:18
Sabancı Holding temettü kararını açıkladı

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'den KAP'a yapılan açıklamada yönetim kurulunun kar payı dağıtma teklifi duyuruldu. Buna göre pay başına brüt 3 TL, net 2,55 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 2 Nisan 2025, ödeme tarihi ise 4 Nisan 2025. Şirketten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Yönetim Kurulu'nun 3 Mart 2025 tarihli toplantısında; Şirketimizin sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanmış 2024 yılı faaliyet dönemine ait Konsolide Finansal Tablolarının incelenmesi sonucunda, Topluluk stratejimiz, Şirketimiz ile iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kâr payı dağıtım istikrarı ve nakit durumu dikkate alınarak, ekli Kâr Dağıtım Tablosu çerçevesinde;

- 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap döneminde oluşan ana ortaklık payına düşen 15.474.560.000-TL net konsolide zararın geçmiş yıl kâr/zararları hesabına aktarılması,
- Şirketin 2.100.375.969,18 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine nakit olarak; brüt %300,00 ve net %255,00 oranında, geçmiş yıl kârlarından dağıtılmak üzere ortaklara 6.301.127.907,54-TL (brüt) nakit kâr payı dağıtılması,
- Hacı Ömer Sabancı Vakfı'na brüt 294.736.333,43 TL ödenmesi,
- Kâr dağıtımı sonrasında yasal kayıtlara göre kalan kâr tutarından Kurumlar Vergisi Kanunu md. 5/1-e çerçevesinde ayrılan özel yedek tutarının ayrılması sonrasında kalanın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması,
- Nakit kâr payının 2 Nisan 2025 tarihinden itibaren dağıtılması konusunda Genel Kurula teklifte bulunulmasına karar verilmiştir.
 

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Sabancı Holding temettü kararını açıkladı
Aygaz, temettü kararını duyurdu
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Tofas Otomobil (TOASO) temettü teklifini duyurdu
Migros, TAV, Turkcell, Ford, BİM... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Borsada dün temettü açıklayan 10 şirket
Ford Otomotiv (FROTO) temettü kararını duyurdu
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