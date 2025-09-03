TT ve R8'in mirasçısı geliyor: Audi Concept C tanıtıldı

Haziran 2024'te göreve gelen Kreatif Direktör Massimo Frascella'nın öncülüğünde şekillenen Concept C, Audi'nin tasarım felsefesinde bir dönüm noktasına işaret ediyor.
Marka, bu konseptle hem iç hem de dış tasarımda "gereksiz her şeyin azaltılması"nı hedefleyen "radikal sadelik" yaklaşımını benimsiyor.
Tasarımında TT'den tanıdık hatlar taşıyan model, aynı zamanda R8, Auto Union yarış otomobilleri ve 1991 Avus gibi geçmişten ikonik modellere de göndermeler yapıyor.
Konseptin en dikkat çekici özelliklerinden biri, Audi için bir ilk olan iki parçalı elektrikli açılır tavanı.
Teknik Özellikler ve Performans
Concept C, boyutlarıyla TT'den çok R8'e daha yakın duruyor. 4,52 metre uzunluğa ve 1,98 metre genişliğe sahip olan modelin ağırlığı 1.690 kg civarında. Bu ağırlık, bir R8 Spyder ile neredeyse aynı seviyede.
Aracın platformu hakkında henüz detay verilmese de, hem arkadan itişli hem de dört tekerlekten çekişli seçeneklerin sunulabileceği belirtiliyor.
800V elektrik mimarisi sayesinde ultra hızlı şarj imkanı sunacak olan Concept C'nin seri üretim versiyonunun, konseptten çok az farklı olacağı söyleniyor.
Audi'nin "shy tech" (utangaç teknoloji) olarak adlandırdığı bu yaklaşım sayesinde 10.4 inçlik yükselen tablet ekran, istenmediğinde ön panelin içine gizlenebiliyor.
Concept C'nin şık tasarım öğelerinin, markanın yeni sedan ve SUV modellerine ne kadar yansıyacağı ise merakla bekleniyor.