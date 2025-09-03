ARA
  • Ağustos 2025 itibari ile en çok satan SUV modeller listesi... İşte ilk 10'daki markalar ve satış adetleri

Türkiye otomotiv pazarı, Ağustos 2025 ayında SUV satışlarındaki büyük artışla dikkat çekti. Bu dönemde SUV'ların toplam pazardaki payı %65'e yükselerek rekor kırdı.


Ağustos ayının en çok satan SUV modeli, 8.730 adetlik satışla rakiplerine fark atan Tesla Model Y oldu. Onu sırasıyla Egea Cross ve Sandero Stepway takip etti. Kısa süre önce yeni nesli tanıtılan Volkswagen T-Roc ise dördüncü sırada yer aldı.

Yılın İlk Sekiz Aylık Dönemindeki Zirve Yarışı (Ocak - Ağustos 2025)
2025 yılının başından Ağustos sonuna kadar olan dönemde ise satışlar, farklı bir tablo ortaya koydu. Bu dönemde de Tesla Model Y ilk sıradaki yerini korudu.

İlk sekiz ayın en çok satan SUV'ları şu şekilde sıralandı:

  1. Tesla Model Y 
  2. BYD Seal U 
  3. Togg T10X 

Listede yaklaşık 18 bin adetlik satışla Egea Cross dördüncü sıraya yerleşirken, ÖTV muafiyetli satışların etkisiyle canlanan Toyota C-HR, hem Ağustos hem de sekiz aylık dönemde beşinci sıradaki yerini korumayı başardı.

Ağustos 2025'te En Çok Satan SUV Modelleri 

SıraModelAdet
1Tesla Model Y8.730
2Fiat Egea Cross2.439
3Dacia Sandero Stepway2.299
4Volkswagen T-Roc1.829
5Toyota C-HR1.584
6Peugeot 30081.492
7Hyundai Bayon1.334
8Toyota Corolla Cross1.283
9Togg T10X1.249
10BYD Seal U1.205

2025 Ocak-Ağustos Döneminde En Çok Satan SUV Modelleri 

SıraModelAdet
1Tesla Model Y25.756
2BYD Seal U22.386
3Togg T10X21.070
4Fiat Egea Cross17.991
5Toyota C-HR15.675
6Peugeot 200814.561
7Volkswagen T-Roc13.364
8Dacia Sandero Stepway13.084
9Peugeot 300811.201
10Hyundai Bayon11.149
