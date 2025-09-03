Ağustos 2025 itibari ile en çok satan SUV modeller listesi... İşte ilk 10'daki markalar ve satış adetleri

Ağustos ayının en çok satan SUV modeli, 8.730 adetlik satışla rakiplerine fark atan Tesla Model Y oldu. Onu sırasıyla Egea Cross ve Sandero Stepway takip etti. Kısa süre önce yeni nesli tanıtılan Volkswagen T-Roc ise dördüncü sırada yer aldı.

Yılın İlk Sekiz Aylık Dönemindeki Zirve Yarışı (Ocak - Ağustos 2025)

2025 yılının başından Ağustos sonuna kadar olan dönemde ise satışlar, farklı bir tablo ortaya koydu. Bu dönemde de Tesla Model Y ilk sıradaki yerini korudu.

İlk sekiz ayın en çok satan SUV'ları şu şekilde sıralandı:

Tesla Model Y BYD Seal U Togg T10X

Listede yaklaşık 18 bin adetlik satışla Egea Cross dördüncü sıraya yerleşirken, ÖTV muafiyetli satışların etkisiyle canlanan Toyota C-HR, hem Ağustos hem de sekiz aylık dönemde beşinci sıradaki yerini korumayı başardı.

Ağustos 2025'te En Çok Satan SUV Modelleri

Sıra Model Adet 1 Tesla Model Y 8.730 2 Fiat Egea Cross 2.439 3 Dacia Sandero Stepway 2.299 4 Volkswagen T-Roc 1.829 5 Toyota C-HR 1.584 6 Peugeot 3008 1.492 7 Hyundai Bayon 1.334 8 Toyota Corolla Cross 1.283 9 Togg T10X 1.249 10 BYD Seal U 1.205

2025 Ocak-Ağustos Döneminde En Çok Satan SUV Modelleri