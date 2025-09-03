PwC'nin Küresel Eğlence ve Medya Sektörüne Bakış 2025-29 raporuna göre, küresel eğlence ve medya (E&M) sektörü 2024 yılında 3 trilyon ABD doları gelire yaklaştı ve reklam harcamalarının platformlar arasında artmasıyla 2029 yılında 3,5 trilyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

Eğlence ve medya sektörünün 2029 yılına kadar %3,7'lik yıllık bileşik büyüme (CAGR) oranı ile öngörülen küresel ekonomik büyüme ortalamasının üzerinde, ancak pandemi öncesi seviyelere kıyasla daha düşük bir oranda büyüyeceği tahmin ediliyor. Sektörde yerel ve uluslararası rekabet artarken, ekonomik belirsizlik ve tüketici harcamalarındaki zayıf büyümenin, raporun kapsadığı 2029 yılına kadar olan dönem süresince eğlence ve medya sektörlerinin büyüme oranları üzerinde bir baskı oluşturması bekleniyor.

PwC Türkiye Eğlence ve Medya Sektörü Lideri Cenk Uslu raporla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Rapor, ekonomik belirsizlik, artan maliyetler ve duraklayan tüketici harcamaları gibi etkenlerin, dünya eğlence ve medya sektörünün büyümesini zorlaştırdığını ortaya koyuyor. Bu trendin genel olarak ülkemizdeki durumu da yansıttığını söyleyebiliriz. Sektör oyuncularının bu dönemde reklamcılık ve yapay zekânın sunduğu yeni etkileşim modellerinden yararlanması ve uygun maliyet, kişiselleştirilmiş içerik avantajlarını değerlendirmesi önem taşıyor. Yine, bağlantılı ekosistemlerin değerlendirilmesi ile elde edilebilecek önemli fırsatlar da mevcut. Rapor, sektörün geleceğe hazır olması için daha çevik, yaratıcı ve proaktif bir yaklaşım benimsemesi gerektiğinin altını çiziyor.”

PwC Türkiye Telekomünikasyon, Medya, Teknoloji Sektörü Lideri Serhat Onan da raporla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Küresel Eğlence ve Medya Sektörüne Bakış 2025-2029 raporu, sektör açısından içerik üretiminin yanı sıra iş modellerinin de yeni baştan şekillendiğine işaret ediyor. Raporda yer alan Türkiye ile ilgili verilere baktığımızda, özellikle kullanıcılara internet aracılığıyla içerik sağlayan sanal platformlar (OTT) kategorisinin hem yerel içerik üretimi hem de küresel oyuncularla rekabet açısından stratejik bir alan olarak öne çıktığını görmekteyiz. Dijital odaklı genç nüfus avantajına sahip olan ülkemizin tüm eğlence ve medya pazarının 2029’a kadar yıldan yıla %9,35 gibi yüksek oranlarda büyüyerek 4,81 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyoruz. Bu tablo, kategori bazında ciddi bir potansiyelin varlığını ortaya koyuyor.”

Türkiye OTT kategorisinde en hızlı büyüyen pazar olacak

Raporda, Türkiye’de tüm eğlence ve medya pazarının 2029’a kadar yıldan yıla %9,35 büyüme oranı ile 4,81 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

Medya sektörü ile ilgili verilere göre, Türkiye’de 2024 itibarıyla yayın TV reklamcılığı, toplam geleneksel TV gelirlerinin %82,4’ünü oluşturuyor. Bundaki en büyük payın ise %86 ile karasal yayın reklamcılığına ait olması bekleniyor. Karasal TV reklamcılığının, 2024-2029 arasında yıllık ortalama %3,8 oranında büyüyerek 216 milyon ABD dolarından 260 milyon ABD dolarına ulaşması bekleniyor. Ücretli abonelikten elde edilen TV gelirlerinin ise yıllık ortalama %2,6 artarak 61 milyon ABD dolarına ulaşması öngörülüyor.

COVID-19 pandemisi sırasında Türkiye’de OTT pazarı önemli ölçüde büyüdü ve 2024 yılı da rekor büyümenin yaşandığı bir yıl oldu. OTT gelirleri bir önceki yıla göre %80,6 artarak 283 milyon ABD doları ile yeni bir zirveye ulaştı. Büyümenin yüksek seyretmeye devam etmesi ve yıllık ortalama %9,6 artışla 2029 yılı itibarıyla gelirin 447 milyon ABD dolarına ulaşması bekleniyor. Bu dönemde, abonelik tabanlı video platformları pazarın %94,6’sını oluşturması öngörülürken, reklam destekli video platformları da pazarda kendine yer bulmaya başlayacak ve OTT pazarının yaklaşık %4,9’unu oluşturması bekleniyor.

Raporda öne çıkan diğer bulgular:

• Önümüzdeki beş yılda en hızlı büyümenin, reklam odaklı kategorilerde gerçekleşmesi bekleniyor. Perakende reklamcılığı, sosyal/mobil yayın içi video reklamları ve bağlantılı TV reklamları, %14–15 aralığında büyüme gösterecek.

• 2024'te reklam gelirlerinin %72'sini oluşturan dijital formatların payı 2029'da %80'e çıkacak. Yapay zekâ ve hiper-kişiselleştirme, bu artışı daha da hızlandıracak.

• E-ticarette arama reklamlarının payı, 2020’deki %32,7’den 2029’da %45,5’e; video oyunlarındaki reklamların payı ise 2024’teki %32,8’den %38,5’e yükselecek. Bağlantılı TV reklam gelirlerinin ise 2029'da 51 milyar dolara ulaşması ve geleneksel TV reklamcılığının %45’ine denk gelmesi bekleniyor.

• Küresel sinema gişe gelirlerinin, 2024’te 33 milyar dolardan 2029’da 41,5 milyar dolara çıkacağı; izleyicilerin yerli yapımlara olan ilgisinin arttığı gözleniyor.

• Video oyunları, sektörün en hızlı büyüyen alanlarından biri olarak 2029’da yaklaşık 300 milyar dolarlık gelire ulaşacak.

• Gelişmekte olan pazarlar büyümeye liderlik ediyor. Bağlantı gelirleri hariç tutulduğunda, ABD en büyük pazar konumunu sürdürürken, Çin, özellikle dijital reklamlarla güçlü büyüme kaydediyor.

