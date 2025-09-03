ARA
Çanakkale'de sushi fabrikası kurdu

Dardanel Grup şirketlerinden Önen Gıda AŞ'nin Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kurduğu yeni sushi fabrikası faaliyete geçti.


Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dardanel, "inovatif ve katma değerli üretim anlayışı" ile sürdürdüğü büyüme odaklı yatırımlarını hayata geçiriyor.  Açıklamaya göre bu kapsamda, Önen Gıda'nın geçen yıl sonunda Çanakkale OSB içinde yatırımını başlattığı sushi fabrikası tamamlandı.

Faaliyete geçen ve 300 kişiye ek istihdam sağlayacak tesiste, "SUSHIDA" markalı ürünler üretilecek.

Tesis 6 bin metrekarelik alan üzerine kurulurken, yatırımla Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki mevcut fabrikada yıllık 20 milyon paket olan sushi üretim kapasitesi 80 milyon pakete çıkarılacak.

