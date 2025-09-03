KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman, tarih belli mi? 2025-2026 KYK burs ve kredi bilgileri

KYK BURS/KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları, her yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenen ve yazılı-görsel basın yoluyla duyurulan tarihler arasında, e-Devlet üzerinden online olarak yapılıyor.

Başvuru İçin Gerekli Olanlar:

e-Devlet Şifresi: Başvuru yapmak isteyen öğrencilerin bir e-Devlet şifresine sahip olması gerekir. Şifresi olmayanlar, en yakın PTT şubesinden şifre alabilir veya internet bankacılığı gibi diğer giriş yöntemlerini kullanabilir.

Doğru Bilgiler: Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna dair bilgiler istenir. Bu bilgiler, kamu kurumlarının verileriyle karşılaştırılarak doğrulanır.

Yapılan değerlendirme sonucunda, bütçe doğrultusunda belirlenen sayıda öğrenciye burs verilirken, durumu mevzuata uygun olan diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi imkânı sağlanır.