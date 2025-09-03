KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman, tarih belli mi? 2025-2026 KYK burs ve kredi bilgileri

KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI
GSB KYK yurt başvuru tarihlerini Dr. Osman Aşkın Bak canlı yayında basın açıklaması yaparak duyurdu.
2025-2026 KYK yurt başvuruları bugün başladı. Başvurular 2-6 Eylül arasında yapılacak.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yurt başvuruları ve yerleştirmeye ilişkin olarak yaptığı açıklamada yurt başvurularının başladığını duyurdu. Bakan Bak şöyle dedi: "Türkiye'deki barınma sistemi dünyada bir emsal teşkil etmektedir. 2002 yılında 182 bin yatak kapasitesi varken, bu rakam 870 binin üzerine çıkmış durumda. Yurtlarımızda öğrencilerimize sabah kahvaltısı ve akşam yemekleri ücretsizdir. Yurtlarımızı ayrıca pandemi ya da doğal felaketlerin ardından vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. GSB yurtları gençlerimize umut veren bir başarı alanıdır. Yapımı hızla devam eden yurtlarımız da vardır. Gençlerimiz için çıtayı daha yukarıya taşıyacağız. 2025-2026 öğretim yılı için 2-6 Eylül tarihleri arasında gençlerimizin yurt başvurusunu başlatıyoruz."
KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?
KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru tarihleri, 2025-2026 eğitim dönemi için henüz açıklanmadı. Ancak başvuru süreci ve genel takvim hakkında bazı önemli bilgiler bulunuyor.
KYK burs başvuruları, yurt başvurularının tamamlanmasının ardından başlıyor.
Geçtiğimiz yıllardaki takvime göre, başvuruların genellikle Ekim ayının ikinci haftası civarında alınması bekleniyor.
Tüm burs ve öğrenim kredisi başvuruları, e-Devlet üzerinden aynı sayfa aracılığıyla gerçekleştiriliyor.
Öğrencilerin, başvuru tarihlerini ve sürecin tüm detaylarını Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmî duyurularından takip etmeleri büyük önem taşıyor.
KYK BURS/KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları, her yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenen ve yazılı-görsel basın yoluyla duyurulan tarihler arasında, e-Devlet üzerinden online olarak yapılıyor.
Başvuru İçin Gerekli Olanlar:
e-Devlet Şifresi: Başvuru yapmak isteyen öğrencilerin bir e-Devlet şifresine sahip olması gerekir. Şifresi olmayanlar, en yakın PTT şubesinden şifre alabilir veya internet bankacılığı gibi diğer giriş yöntemlerini kullanabilir.
Doğru Bilgiler: Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna dair bilgiler istenir. Bu bilgiler, kamu kurumlarının verileriyle karşılaştırılarak doğrulanır.
Yapılan değerlendirme sonucunda, bütçe doğrultusunda belirlenen sayıda öğrenciye burs verilirken, durumu mevzuata uygun olan diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi imkânı sağlanır.
KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?
2025 yılı Ocak ayı itibarıyla geçerli olmak üzere, KYK burs ve öğrenim kredisi ücreti ön lisans ve lisans öğrencileri için aylık 3.000 TL olarak belirlendi.
Öğrenciler için yeni burs ve kredi ücretleri, 2026 yılı Aralık ayında yeniden değerlendirilerek belirlenecek. Bu artışlar, her yılın sonunda Cumhurbaşkanı kararıyla netlik kazanıyor.