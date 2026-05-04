Yerin altında geleceğin teknolojisi: Hibrit yer altı barajları

Bu yaklaşımın somut uygulamalarından biri olarak Türkiye’de yer altı su kaynaklarını güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen ‘Yer altı Suyu Suni Besleme Tesisleri’ dikkati çekiyor. Halihazırda 37 ilde tamamlanan toplam 148 tesisle yaklaşık 40 milyon metreküp yer altı suyu beslenirken, 42 bin dekar tarım arazisi sulamaya açıldı ve 21 milyon 500 bin metreküp içme suyu temin edildi.

En fazla tesisin bulunduğu iller arasında 18 tesisle Aydın, 16 tesisle Manisa ve 12 tesisle Nevşehir öne çıkarken, İzmir ve Sivas'ta 9'ar, Bursa'da 8, Kayseri'de 7, Konya'da 6, Adıyaman'da 5, Afyonkarahisar, Denizli, Eskişehir, Isparta, Kastamonu'da 4'er, Amasya, Antalya, Çankırı, Diyarbakır, Elazığ ve Hatay'da 3'er, Artvin, Tekirdağ ve Karaman'da 2'şer, Balıkesir, Bartın, Batman, Burdur, Çorum, Karabük, Kütahya, Malatya, Niğde, Ordu, Şırnak, Uşak, Van ve Yalova'da 1'er tesis bulunuyor.