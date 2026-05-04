Önce yollara seriliyor sonra Avrupa saraylarına giriyor

Halı eskitme işlemini sipariş üzerine gerçekleştirdiklerini belirten işletme sahibi Ali Sarı, "Halıyı yola serdiğimizde üzerinden araçlar geçtikçe düğümler birbirine yapışıyor ve halı doğal bir şekilde eskiyor. Kimyasal kullanmadan, sadece güneş ve trafik yüküyle halıya 60 yıllık bir görünüm veriyoruz. Bu işlemden sonra yıkama, kurutma, çakım ile gerdirme ve son rötuş tıraşını yapıyoruz. Avrupa pazarı özellikle kimyasalsız ve doğal yün halıları tercih ediyor" dedi.