32 bin haneye Kurtik rüzgarı ışık oluyor

"Burası yaklaşık 6 ay yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu bir bölge. Ekip arkadaşlarımız büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Kurtik Dağı gibi coğrafi açıdan zorlu bir bölgede faaliyet göstermek zaman zaman ulaşım ve operasyonel süreçlerde zorluklar doğurabiliyor ancak güçlü teknik altyapımız ve tecrübeli kadromuz sayesinde bu zorlukları etkin şekilde yönetiyoruz. Tesisimiz, yaklaşık 20 kilometre uzunluğundaki enerji nakil hatları üzerinden şebekeye güvenilir ve kaliteli enerji arzı sağlamaktadır."