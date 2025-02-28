Selçuk Ecza Deposu'ndan (SELEC) temettü kararı

Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.'den KAP'a kar payı dağıtımına ilişkin açıklama var. Buna göre pay başına brüt 0,4000000 TL, net 0,3400000 TL kar payı dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 17 Nisan, ödeme tarihi ise 21 Nisan 2025.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada "Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından, 2024 mali yılı karından ekli şekilde kar payı dağıtılması ve dağıtıma 17.04.2025 tarihinden itibaren başlanması hususlarının genel kurula önerilmesine karar verilmiştir" denildi.