Seranit Granit (SERNT) halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı?

SPK'dan halka arz onayı olan son şirketlerden Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arz sonuçları bugün Halk Yatırım Menkul Değerler tarafından açıklandı. Halk arz büyüklüğü 1.356.000.000 TL. İşte halka arz sonuçları:

SERANİT GRANİT HALKA ARZ SONUÇLARI

KAP'a yapılan açıklamaya göre halka arz sonuçları şöyle:





Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (“Seranit”) paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, “Sabit Fiyatla Talep Toplama”yöntemiyle, 27 – 28 – 29 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleşmiştir. Satışa sunulan toplam 150.050.000 TL nominal değerli paylardan, ortak satışı yoluyla halka arzı planlanan 21.450.000 TL nominal değerli payların satışı ve sermaye artırımı yoluyla halka arzı planlanan 128.600.000 TL nominal değerli payların 15.600.000 TL nominal değerli kısmının satışı iptal edilerek toplamda 113.000.000 TL nominal değerli paylar dağıtıma konu edilmiş ve bu payların tamamının yatırımcılara dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

Seranit’in 1.356.000.000 TL halka arz büyüklüğüne sahip ve 113.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzında 153.011 adet yurt içi bireysel yatırımcıya, 15 adet yurt içi yüksek başvurulu yatırımcıya ve 29 adet yurt içi kurumsal yatırımcıya olmak üzere toplamda 153.055 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir. Dağıtıma esas tahsisat oranları ise yurt içi bireysel yatırımcılar için %35,90, yurt içi yüksek başvurulu yatırımcı grubu için %37,64 ve yurt içi kurumsal yatırımcılar için ise %26,47 olarak gerçekleşmiştir. Halka arza ilişkin dağıtım tutarları ve talebi karşılanan başvuru sayısı, yatırımcı grubu bazında aşağıda yer almaktadır.