Ankara, Bursa, Gaziantep, İzmir, Diyarbakır... Hangi ile kaç konut yapılacak? İl il liste

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Yüzyılın Konut Projesi' adı verilen projeye ilişkin, "24 Ekim itibarıyla üzerinde tapu varsa, o vatandaşlarımız başvuramayacak. Projeyi 24 Ekim itibarıyla duyurduk, 10 Kasım'da başvuruları alacağız." dedi. Peki, proje kapsamında hangi ilde kaç konut yapılacak? Rakamlar belli oldu. İşte il il yapılacak konut sayısı:
1 Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı
Adana: 12 bin 292,
Adıyaman: 6 bin 20,
Afyonkarahisar: 4 bin 370,
Ağrı: 2 bin 840
2 Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya
Aksaray: 2 bin 476,
Amasya: 2 bin 601,
Ankara: 30 bin 823,
Antalya: 13 bin 213
3 Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir
Ardahan: 619,
Artvin: Bin 20,
Aydın: 7 bin 123,
Balıkesir: 7 bin 548
4 Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik
Bartın: Bin 240,
Batman: 3 bin 810,
Bayburt: 723,
Bilecik: Bin 419
6 Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum
Bursa: 17 bin 225
Çanakkale: 3 bin 376,
Çankırı: Bin 753,
Çorum: 2 bin 867
7 Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne
Denizli: 6 bin 190
Diyarbakır: 12 bin 165,
Düzce: 2 bin 470,
Edirne: 2 bin 530
8 Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir
Elazığ: 3 bin 685
Erzincan: Bin 760,
Erzurum: 4 bin 905,
Eskişehir: 6 bin 25
9 Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari
Gaziantep: 13 bin 890
Giresun: Bin 576,
Gümüşhane: 926,
Hakkari: Bin 557
10 Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul
Hatay: 12 bin 639
Iğdır: Bin 200,
Isparta: 2 bin 889,
İstanbul: 100 bin
11 İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman
İzmir: 21 bin 20
Kahramanmaraş: 8 bin 195,
Karabük: Bin 600,
Karaman: Bin 550
12 Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis
Kars: Bin 730
Kastamonu: 2 bin 380,
Kayseri: 7 bin 562,
Kilis: Bin 170
13 Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli
Kırıkkale: Bin 689
Kırklareli: 2 bin 255,
Kırşehir: Bin 633,
Kocaeli: 10 bin 340
14 Konya, Kütahya, Malatya, Manisa
Konya: 15 bin
Kütahya: 3 bin 592,
Malatya: 9 bin 609,
Manisa: 7 bin 229
16 Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye
Nevşehir: 2 bin 68
Niğde: 2 bin 604,
Ordu: 3 bin 334,
Osmaniye: 2 bin 990
17 Rize, Sakarya, Samsun, Siirt
Rize: 2 bin 42,
Sakarya: 6 bin 633,
Samsun: 6 bin 397,
Siirt: Bin 527
18 Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak
Sinop: 947
Sivas: 3 bin 904,
Şanlıurfa: 13 bin 190,
Şırnak: Bin 492
22 ANKARA'DAKİ ÖRNEK KONUT
Konutlar, 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun olarak tasarlandı. Buna göre, 2+1 konutlar 65 ve 80 metrekare, 1+1 daireler ise yaklaşık 55 metrekare büyüklüğünde olacak.
23 ANKARA / SİNCAN
Ankara'nın Sincan ilçesinde 2+1 ve 1+1 olarak inşa edilen örnek konutlar görüntülenmişti.
24 TÜNEL KALIP SİSTEMİYLE YAPILIYOR
Depreme dayanıklı, tünel kalıp sistemiyle inşa edilen örnek konutlar, ısı, ses ve su yalıtımlı olarak tasarlandı.
25 KİLER DOLABI, EBEVEYN BANYOSU...
Kiler dolabı, ebeveyn banyosu, duşa kabin gibi detayların dikkati çektiği örnek dairelerde mutfak, bir arada ya da ayrı olarak inşa edildi.
Konutların çevresine oturma alanları, çocuk oyun parkları ve otopark gibi sosyal donatılar da yapılacak.
Konutların satış bedeli 1 milyon 800 bin liradan başlayıp, devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satılacak.