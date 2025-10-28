ARA
  Ankara, Bursa, Gaziantep, İzmir, Diyarbakır... Hangi ile kaç konut yapılacak? İl il liste

Ankara, Bursa, Gaziantep, İzmir, Diyarbakır... Hangi ile kaç konut yapılacak? İl il liste

500 bin sosyal konut projesinde başvurular 10 Kasım'da başlayacak. Aralık ayında kuralar başlayacak. İlk konutların 2027'nin Mart ayında teslim edilmesi planlanıyor. Peki, 500 bin sosyal konut projesinde hangi ilde kaç konut yapılacak? İşte rakamlar:


Ankara, Bursa, Gaziantep, İzmir, Diyarbakır... Hangi ile kaç konut yapılacak? İl il liste

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Yüzyılın Konut Projesi' adı verilen projeye ilişkin, "24 Ekim itibarıyla üzerinde tapu varsa, o vatandaşlarımız başvuramayacak. Projeyi 24 Ekim itibarıyla duyurduk, 10 Kasım'da başvuruları alacağız." dedi. Peki, proje kapsamında hangi ilde kaç konut yapılacak? Rakamlar belli oldu. İşte il il yapılacak konut sayısı:

1 Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı

Adana: 12 bin 292, 

Adıyaman: 6 bin 20, 

Afyonkarahisar: 4 bin 370, 

Ağrı: 2 bin 840

2 Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya

Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya

Aksaray: 2 bin 476, 

Amasya: 2 bin 601, 

Ankara: 30 bin 823, 

Antalya: 13 bin 213

3 Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir

Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir

Ardahan: 619, 

Artvin: Bin 20, 

Aydın: 7 bin 123, 

Balıkesir: 7 bin 548

4 Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik

Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik

Bartın: Bin 240, 

Batman: 3 bin 810, 

Bayburt: 723, 

Bilecik: Bin 419

5 Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur

Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur

Bingöl: 2 bin 72,

Bitlis: 2 bin 363, 

Bolu: Bin 950, 

Burdur: 2 bin 208

6 Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum

Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum

Bursa: 17 bin 225

Çanakkale: 3 bin 376, 

Çankırı: Bin 753, 

Çorum: 2 bin 867

7 Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne

Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne

Denizli: 6 bin 190 

Diyarbakır: 12 bin 165, 

Düzce: 2 bin 470, 

Edirne: 2 bin 530

8 Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir

Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir

Elazığ: 3 bin 685

Erzincan: Bin 760, 

Erzurum: 4 bin 905, 

Eskişehir: 6 bin 25

9 Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari

Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari

Gaziantep: 13 bin 890

Giresun: Bin 576, 

Gümüşhane: 926, 

Hakkari: Bin 557

10 Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul

Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul

Hatay: 12 bin 639

Iğdır: Bin 200, 

Isparta: 2 bin 889, 

İstanbul: 100 bin

11 İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman

İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman

İzmir: 21 bin 20

Kahramanmaraş: 8 bin 195, 

Karabük: Bin 600, 

Karaman: Bin 550

12 Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis

Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis

Kars: Bin 730 

Kastamonu: 2 bin 380, 

Kayseri: 7 bin 562, 

Kilis: Bin 170

13 Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli

Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli

Kırıkkale: Bin 689

Kırklareli: 2 bin 255, 

Kırşehir: Bin 633, 

Kocaeli: 10 bin 340

14 Konya, Kütahya, Malatya, Manisa

Konya, Kütahya, Malatya, Manisa

Konya: 15 bin 

Kütahya: 3 bin 592, 

Malatya: 9 bin 609, 

Manisa: 7 bin 229

15 Mardin, Mersin, Muğla, Muş

Mardin, Mersin, Muğla, Muş

Mardin: 5 bin 357

Mersin: 8 bin 190, 

Muğla: 6 bin 197, 

Muş: 2 bin 142

16 Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye

Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye

Nevşehir: 2 bin 68

Niğde: 2 bin 604, 

Ordu: 3 bin 334, 

Osmaniye: 2 bin 990

17 Rize, Sakarya, Samsun, Siirt

Rize, Sakarya, Samsun, Siirt

Rize: 2 bin 42,

Sakarya: 6 bin 633, 

Samsun: 6 bin 397, 

Siirt: Bin 527

18 Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak

Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak

Sinop: 947

Sivas: 3 bin 904, 

Şanlıurfa: 13 bin 190, 

Şırnak: Bin 492

19 Tekirdağ, Tokat, Trabzon

Tekirdağ, Tokat, Trabzon

Tekirdağ: 6 bin 865

Tokat: 3 bin 392, 

Trabzon: 3 bin 734

20 Tunceli, Uşak, Van

Tunceli, Uşak, Van

Tunceli: 775

Uşak: 2 bin 464

Van: 6 bin 803

21 Yalova, Yozgat, Zonguldak

Yalova, Yozgat, Zonguldak

Yalova: Bin 805,

Yozgat: 2 bin 858,

Zonguldak: Bin 872

22 ANKARA'DAKİ ÖRNEK KONUT

ANKARA'DAKİ ÖRNEK KONUT

Konutlar, 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun olarak tasarlandı. Buna göre, 2+1 konutlar 65 ve 80 metrekare, 1+1 daireler ise yaklaşık 55 metrekare büyüklüğünde olacak.

23 ANKARA / SİNCAN

ANKARA / SİNCAN

Ankara'nın Sincan ilçesinde 2+1 ve 1+1 olarak inşa edilen örnek konutlar görüntülenmişti. 

24 TÜNEL KALIP SİSTEMİYLE YAPILIYOR

TÜNEL KALIP SİSTEMİYLE YAPILIYOR

Depreme dayanıklı, tünel kalıp sistemiyle inşa edilen örnek konutlar, ısı, ses ve su yalıtımlı olarak tasarlandı.

25 KİLER DOLABI, EBEVEYN BANYOSU...

KİLER DOLABI, EBEVEYN BANYOSU...

Kiler dolabı, ebeveyn banyosu, duşa kabin gibi detayların dikkati çektiği örnek dairelerde mutfak, bir arada ya da ayrı olarak inşa edildi.

Konutların çevresine oturma alanları, çocuk oyun parkları ve otopark gibi sosyal donatılar da yapılacak.

Konutların satış bedeli 1 milyon 800 bin liradan başlayıp, devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satılacak.
0
