SPK 2 şirketin daha halka arzını onayladı

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, TAB Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 130 lira ve Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 15,78 liradan halka arz başvurusunu onayladı.

Kurul, BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 36 milyon 525 bin liralık bedelsiz sermaye artırımı, Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik AŞ'nin 42 milyon 500 bin lira ve Kron Teknoloji AŞ'nin 42 milyon 805 bin 539 liralık bedelli sermaye artırımı ile SASA Polyester Sanayi AŞ'nin 23 milyon 111 bin 684 liralık tahsisli sermaye artırımına da onay verdi.

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 750 milyon lira, Volkswagen Doğuş Finansman AŞ'nin 500 milyon lira, Şeker Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 500 milyon lira, İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 2 milyar lira, Enerjisa Enerji AŞ'nin 15 milyar lira, Alnus Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 100 milyon lira, Palgaz Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 750 milyon lira, Fiba Faktoring AŞ'nin 325 milyon lira, Ford Otomotiv Sanayi AŞ'nin 8 milyar lira, AG Anadolu Grubu Holding AŞ'nin 2 milyar 500 milyon lira ve D Yatırım Bankası AŞ'nin 1 milyar 240 milyon liralık borçlanma aracı tahsisi başvurusu da Kurul tarafından onaylandı.

Kurul, Halk Varlık Kiralama AŞ'nin 4 milyar lira, Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ'nin 20 milyar lira, Nurol Varlık Kiralama AŞ'nin 60 milyon lira ve Değer Varlık Kiralama AŞ'nin 400 milyon liralık Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası tahsisini onayladı.

5 KİŞİYE PARA CEZASI

Bültende ayrıca "Mensa Sınai Ticari ve Mali Yatırımlar AŞ ile ilgili olarak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan incelemeler sonucunda, aşağıdaki tabloda yer verilen idari para cezalarının uygulanmasına karar verilmiştir" denildi. Faik Ulutaş'a 872 bin 282 lira ile Ahmet Kestek, Mustafa Felekoğlu, İlyas Kaykal ve Yekda Aydoğmuş'a 69 bin 783 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.