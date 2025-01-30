SPK'dan 11 para cezası, 14 suç duyurusu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim AŞ'nin halka arzını onayladı. SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Kalyon Güneş Teknolojileri'nin 70,3 liradan halka arzını uygun buldu. CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 1 milyar 358 milyon liralık, Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ise 3 milyar 28 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımı onaylandı.

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