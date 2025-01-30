SPK'dan 11 para cezası, 14 suç duyurusu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim AŞ'nin halka arzını onayladı. SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Kalyon Güneş Teknolojileri'nin 70,3 liradan halka arzını uygun buldu. CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 1 milyar 358 milyon liralık, Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ise 3 milyar 28 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımı onaylandı.
İDARİ PARA CEZASI VE SUÇ DUYURULARI
- SPK, Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları AŞ (Şirket) ile iki kişi hakkında yapılan inceleme sonucunda şirkete ve söz konusu isimlere toplam 606 bin 267 lira idari para cezası uyguladı.
- Uşak Seramik Sanayi AŞ (USAK) pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak 6 kişiye ve bir şirkete toplamda 21 milyon 390 bin lira ceza verildi.
- Işık Plastik Sanayi ve Ticaret Pazarlama AŞ hakkında yapılan inceleme sonucunda şirkete 121 bin lira idari para cezası uygulandı.
- Kurul, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan incelemeler sonucunda "Finderex Trader" ile "Xone Trader" isimli mobil uygulamalar ile "Storyboxtrader", "garnettrade", "Klas FX" ve "www.obvportal.com" uzantılı internet sitelerinin içerik sağlayıcıları, "@Timurkutayy" ve "@piyasaanaliziii" kullanıcı isimli X hesaplarının sahipleri ve 10 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Listeler için tıklayın