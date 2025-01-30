ARA
DOLAR
35,78
0,01%
DOLAR
EURO
37,27
-0,16%
EURO
GRAM ALTIN
3214,12
-0,04%
GRAM ALTIN
BIST 100
10082,10
0,05%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

SPK'dan 11 para cezası, 14 suç duyurusu

SPK'nın son bültenine göre kurul 1 şirketin halka arzını ve 2 şirketin bedelsiz sermaye artırımını onayladı. SPK'dan 11 gerçek ve tüzel kişi için para cezası, 14 kişi/hesap/site için suç duyurusu kararı geldi.

30 Ocak 2025 | 22:50
SPK'dan 11 para cezası, 14 suç duyurusu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim AŞ'nin halka arzını onayladı. SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Kalyon Güneş Teknolojileri'nin 70,3 liradan halka arzını uygun buldu. CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 1 milyar 358 milyon liralık, Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ise 3 milyar 28 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımı onaylandı.

İDARİ PARA CEZASI VE SUÇ DUYURULARI

  • SPK, Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları AŞ (Şirket) ile iki kişi hakkında yapılan inceleme sonucunda şirkete ve söz konusu isimlere toplam 606 bin 267 lira idari para cezası uyguladı.
  • Uşak Seramik Sanayi AŞ (USAK) pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak 6 kişiye ve bir şirkete toplamda 21 milyon 390 bin lira ceza verildi.
  • Işık Plastik Sanayi ve Ticaret Pazarlama AŞ hakkında yapılan inceleme sonucunda şirkete 121 bin lira idari para cezası uygulandı.
  • Kurul, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan incelemeler sonucunda "Finderex Trader" ile "Xone Trader" isimli mobil uygulamalar ile "Storyboxtrader", "garnettrade", "Klas FX" ve "www.obvportal.com" uzantılı internet sitelerinin içerik sağlayıcıları, "@Timurkutayy" ve "@piyasaanaliziii" kullanıcı isimli X hesaplarının sahipleri ve 10 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Listeler için tıklayın
0
  • ALTIN GRAM - TL 3214,12 -0,04%
  • ALTIN ONS 2794,3 -0,05%
  • BIST 100 10082,1 0,05%
  • DOLAR/JAPON YENI 154,251 -0,001%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,45015 0,10354%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 98,5 -0,2807%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,7765 0,0115%
  • EURO/DOLAR 1,0394 -0,1326%
  • EURO/TURK LIRASI 37,267 -0,1606%
  • STERLIN/DOLAR 1,2422 -0,1182%
Borsa Haberleri
SPK'dan 11 para cezası, 14 suç duyurusu
SPK'dan yeni bülten: 1 yeni halka arz, 2 şirkete bedelsiz onayı
Borsa şirketinden ünvan değişikliği kararı
Borsa İstanbul'dan 4 hissede tedbir kararı
Beşiktaş'tan KAP'a Onana açıklaması
Akbank'tan bilanço değerlendirmesi
Seranit Granit (SERNT) borsa işlem tarihi belli oldu
30 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın gündem yoğun
ASELSAN'dan 78 milyon dolarlık sözleşme
Ford Otomotiv'den (FROTO) bedelsiz açıklaması var
JPMorgan, Türk hisselerinde tavsiye artırdı, bir hisseyi CEEMEA Top 10 listesine ekledi
Reeder'dan KAP'a elektrikli araç bilgilendirmesi
Seranit Granit (SERNT) halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı?
Türk Traktör (TTRAK) bilanço tarihi belli oldu
Girişim Elektrik'ten (GESAN) ihale açıklaması
GERİ
İLERİ
SPK'dan 11 para cezası, 14 suç duyurusu
SPK'dan yeni bülten: 1 yeni halka arz, 2 şirkete bedelsiz onayı
Borsa şirketinden ünvan değişikliği kararı
Borsa İstanbul'dan 4 hissede tedbir kararı
Beşiktaş'tan KAP'a Onana açıklaması
Akbank'tan bilanço değerlendirmesi
Seranit Granit (SERNT) borsa işlem tarihi belli oldu
30 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın gündem yoğun
ASELSAN'dan 78 milyon dolarlık sözleşme
Ford Otomotiv'den (FROTO) bedelsiz açıklaması var
JPMorgan, Türk hisselerinde tavsiye artırdı, bir hisseyi CEEMEA Top 10 listesine ekledi
Reeder'dan KAP'a elektrikli araç bilgilendirmesi
Seranit Granit (SERNT) halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı?
Türk Traktör (TTRAK) bilanço tarihi belli oldu
Girişim Elektrik'ten (GESAN) ihale açıklaması
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL