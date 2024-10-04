SPK'dan 2 şirkete bedelsiz onayı geldi

SPK'nın son bültenine göre 2 şirketin bedelsiz pay ihracı onaylandı. Kurul, Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. (EUPWR) %200 ve Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. (PASEU) %300 oranında bedelsiz sermaye artırımlarına onay verildi.

Europower, Haziran ayında KAP'a şu bildirimi yapmıştı: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24.05.2024 tarihli kararları kapsamında, şirketimizin 875.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 220.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 440.000.000 TL (%200 oranında) artırılarak 660.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve iç kaynaklardan karşılanacak olan 440.000.000 TL tutarındaki sermayenin tamamının hisse senetleri ihraç primlerinden karşılanmasına yönelik başvuru dosyası Sermaye Piyasası Kurulu'na 07.06.2024 (Bugün) iletilmiştir.

Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. ise 750.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 168.000.000 TL olan şirketin çıkarılmış sermayesinin, şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere toplam 504.000.000 TL artırılarak 672.000.000 TL'ye çıkarılması; bedelsiz sermaye artırımı ve şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6.maddesinin tadili doğrultusunda güncelleme kararı almıştı.