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SPK'dan 8 kişiye 6 ay işlem yasağı geldi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 8 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

24 Ocak 2025 | 21:36
SPK'dan 8 kişiye 6 ay işlem yasağı geldi

SPK bültenine göre kurul, Tatlıpınar Enerji Üretim AŞ (TATEN) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle 8 isme yasak getirdi. Kurul, yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla söz konusu isimlere 27 Ocak itibarıyla borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı. Liste için tıklayın

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SPK'dan 8 kişiye 6 ay işlem yasağı geldi
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Mopaş halka arz sonuçları belli oldu: Kaç kişi katıldı?
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Aygaz bilanço tarihi belli oldu
Koç Holding (KCHOL) bilanço tarihi belli oldu
Mopaş borsa işlem tarihi belli oldu: Mopaş ne zaman borsada işlem görecek?
Margün Enerji'den (MAGEN) halka arz onayı açıklaması
İş Yatırım’ın 2025’te en yüksek temettü verimliliği beklediği 9 şirket
Tüpraş (TUPRS) bilanço tarihi belli oldu
Borsada dün geri alım yapan 5 şirket (23 Ocak)
Galatasaray (GSRAY) transfer detaylarını KAP'a bildirdi
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