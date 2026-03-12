Bakan Şimşek değerlendirdi: "Cari açık program öngörülerinin üzerinde gerçekleşebilir"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası tarafından bugün açıklanan Ödemeler Dengesi İstatistikleri ve Dış Borç İstatistikleri'ni değerlendirdi.

Jeopolitik gerginliklerle artan enerji fiyatları nedeniyle bu yıl cari açığın program öngörülerinin üzerinde gerçekleşebileceğine vurgu yapan Bakan Şimşek, makroekonomik temeller sayesinde bu artışın yönetilebilir olduğunu değerlendirdiklerini ifade etti.

Dış borç stokuna ilişkin de görüşler paylaşan Bakan Şimşek, uygulanan programla dış finansman ihtiyacı ve borçluluğun azalırken, ekonominin şoklara karşı dayanıklılığının arttığını belirtti.

Merkez Bankası bugün açıkladığı veride, Ocak ayında cari işlemler hesabının 6.807 milyon ABD doları açık kaydettiğini duyurmuştu.

2025 yılı dördüncü çeyrek itibarıyla toplam brüt dış borç stokunun ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 4 artarak 519,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği açıklanmıştı.

"Kırılganlığı azaltan politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz"

Bakan Şimşek, yüksek katma değerli üretimi ve kalıcı refah artışını destekleten politikaları desteklemeye devam edeceklerini de şöyle belirtti:

"Yıllık cari açık ocak ayında 32,9 milyar dolar oldu.

Jeopolitik gerginliklerle artan enerji fiyatları nedeniyle 2026 yılında cari açık program öngörülerimizin üzerinde gerçekleşebilir. Güçlenen makroekonomik temellerimiz sayesinde bu artışın yönetilebilir olduğunu değerlendiriyoruz.

Uyguladığımız programla dış finansman ihtiyacı ve borçluluk azalırken ekonomimizin şoklara karşı dayanıklılığı arttı. Brüt dış borç stokunun GSYH’ye oranı 2025’te yüzde 32,6’ya geriledi.

Kırılganlıkları azaltan, yüksek katma değerli üretimi ve kalıcı refah artışını destekleyen politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz."