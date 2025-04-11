SPK'dan Beşiktaş'a onay geldi

SPK haftalık bültenine göre Kurul, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 4,8 milyar liralık bedelli sermaye artırımı başvurusuna onay Verdi. Beşiktaş'ın KAP'a yaptığı bildirimde fon kullanım yeri şu şekilde bildirilmişti:
Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fon Tutarı:
Şirket’in yapmayı planladığı nakit sermaye artırımından brüt 9.600.000.000 TL, tahmini halka arz giderleri olan 27.252.000 TL’nin düşülmesi sonucu ise net 9.572.748.000 TL fon elde edilmesi planlanmaktadır.
Sermaye Artırımının Gerekçesi ve Artıştan Sağlanacak Fonun Kullanım Yeri
- Şirket’in, sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edilecek yeni payların halka arzı neticesinde elde edeceği brüt halka arz gelirinden, ilgili masraf ve maliyetler düşüldükten sonra kalan fonun aşağıdaki şekilde kullanımı planlanmaktadır:
- %95 T.C. Ziraat Bankası A.Ş, Halk Bankası A.Ş ve Denizbank A.Ş’den oluşan konsorsiyum kredi ödemeleri,
- %5 Cari ödemeler, futbolcu, teknik personel ödemeleri, bonservis ödemeleri ve diğer sair ödemeler Şirket, global ve yerel ekonomik koşullar dikkate alınarak, söz konusu fonun kullanımında yukarıda gösterilen kategoriler ve tahsisat oranları arasında Şirket menfaatleri doğrultusunda %5 oranına kadar geçiş yapabilecektir.