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SPK'dan Beşiktaş'a onay geldi

Yüzde 400 bedelli sermaye artırımı başvurusunda bulunan Beşiktaş'a SPK'dan onay geldi.

10 Nisan 2025 | 23:03
SPK'dan Beşiktaş'a onay geldi

SPK haftalık bültenine göre Kurul, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 4,8 milyar liralık bedelli sermaye artırımı başvurusuna onay Verdi. Beşiktaş'ın KAP'a yaptığı bildirimde fon kullanım yeri şu şekilde bildirilmişti:

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fon Tutarı:
Şirket’in yapmayı planladığı nakit sermaye artırımından brüt 9.600.000.000 TL, tahmini halka arz giderleri olan 27.252.000 TL’nin düşülmesi sonucu ise net 9.572.748.000 TL fon elde edilmesi planlanmaktadır.

Sermaye Artırımının Gerekçesi ve Artıştan Sağlanacak Fonun Kullanım Yeri

  • Şirket’in, sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edilecek yeni payların halka arzı neticesinde elde edeceği brüt halka arz gelirinden, ilgili masraf ve maliyetler düşüldükten sonra kalan fonun aşağıdaki şekilde kullanımı planlanmaktadır:
  • %95 T.C. Ziraat Bankası A.Ş, Halk Bankası A.Ş ve Denizbank A.Ş’den oluşan konsorsiyum kredi ödemeleri,
  • %5 Cari ödemeler, futbolcu, teknik personel ödemeleri, bonservis ödemeleri ve diğer sair ödemeler Şirket, global ve yerel ekonomik koşullar dikkate alınarak, söz konusu fonun kullanımında yukarıda gösterilen kategoriler ve tahsisat oranları arasında Şirket menfaatleri doğrultusunda %5 oranına kadar geçiş yapabilecektir.

 

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Bugün temettü açıklayan 7 şirket
Borsada cuma günü temettü dağıtacak 1 hisse var
SPK'dan Beşiktaş'a onay geldi
SPK bülteni: 3 bedelli, 3 bedelsiz onayı var
10 Nisan borsada gün sonu rakamları
Ege Profil temettü kararını duyurdu
Ford Otomotiv bilanço tarihi belli oldu
Global halka arzlarda ilk çeyrek rakamları
Global halka arz sayısı yılın ilk çeyreğinde arttı
Koç Holding temettü ödeme tarihi ve tutarı
Temettü dağıtacak 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Bilançosuyla öne çıkan 25 şirket
'Trump'ın kararını bilen, hisse alıp satan oldu mu?'
Bir şirketten daha bedelsiz kararı geldi: Yüzde 100
Trump’ın molasıyla Wall Street’in ana endeksleri keskin yükseldi
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