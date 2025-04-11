SPK'dan Beşiktaş'a onay geldi

SPK haftalık bültenine göre Kurul, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 4,8 milyar liralık bedelli sermaye artırımı başvurusuna onay Verdi. Beşiktaş'ın KAP'a yaptığı bildirimde fon kullanım yeri şu şekilde bildirilmişti:

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fon Tutarı:

Şirket’in yapmayı planladığı nakit sermaye artırımından brüt 9.600.000.000 TL, tahmini halka arz giderleri olan 27.252.000 TL’nin düşülmesi sonucu ise net 9.572.748.000 TL fon elde edilmesi planlanmaktadır.

Sermaye Artırımının Gerekçesi ve Artıştan Sağlanacak Fonun Kullanım Yeri