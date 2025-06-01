SPK'nın 30 Mayıs tarihli bülteninde bu konuda şu bilgilendirme yer alıyor:

Bim Birleşik Mağazacılık AŞ’nin (Şirket), 31.12.2024 tarihli bilançosunda yer alan File İşletmesi’nin tüm malvarlığı ve operasyonuyla birlikte iştirak modeli ile kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme yöntemi ile Şirket’ten ayrılarak Şirket’in %100 bağlı ortaklığı File Market Mağazacılık AŞ’ye devredilmesi suretiyle gerçekleştirilecek kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme işlemine ilişkin hazırlanan duyuru metnine onay verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.



BİM DE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

BİM'de KAP'a açıklama yapmış ve bölünme işlemlerine ilişkin bildirimde bulunmuştu. Detaylar için tıklayın