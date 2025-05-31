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Borsada gelecek hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 3 şirket

Borsa İstanbul'da bugün (31 Mayıs) itibarıyla yeni haftada temettü dağıtması kesinleşmiş 3 şirket bulunuyor.

31 Mayıs 2025 | 22:46
Borsada gelecek hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 3 şirket

Borsa İstanbul'da şu ana kadar 3 şirket, yeni haftada temettü dağıtma konusunda genel kurul kararı açıklamış durumda. (Sayı artarsa habere eklenecektir). İşte o şirketler:

MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. (MACKO)
2 eşit taksit halinde toplamda brüt 1,10 TL, net 0,935 TL temettü dağıtacak. Net 0,4675 TL olan ilk taksit temettü için nakit kar payı hak kullanım tarihi 2 Haziran Pazartesi, ödeme tarihi 4 Haziran Çarşamba. İkinci taksit için bu tarihler 24 ve 26 Eylül.

MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MERCN)
Pay başına brüt 0,0525290 TL, net 0,0446496 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 2 Haziran Pazartesi, ödeme tarihi 4 Haziran Çarşamba.

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (TRGYO)
Pay başına net 3,5 TL temettü dağıtacak.  Nakit kar payı hak kullanım tarihi 4 Haziran Çarşamba, ödeme tarihi 11 Haziran Çarşamba.

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