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Bulduğu fikir ve yan işiyle 50 yaşında 455 bin dolar ciro yaptı

Yan gelir fikri 455 bin dolarlık bir başarıya dönüştü...

01 Haziran 2025 | 11:46
Son Güncellenme: 01 Haziran 2025 | 12:15
Bulduğu fikir ve yan işiyle 50 yaşında 455 bin dolar ciro yaptı

ABD’nin Florida eyaletinde yaşayan 50 yaşındaki Josh White, 2018 yılında, 12 yaşındaki kızı için uygun bir çekiç aramak üzere bir yapı markete gitti, ancak aradığı ürünü bulamadı. Bu durum onda bir iş fikrinin kıvılcımını yaktı.

CNBC'nin haberine göre kızına, verandalarında çatlayan ahşap panelleri değiştirmeyi öğretirken, eline uygun daha küçük bir çekiç aradı. Ancak işlevsel ve çocuk dostu bir alet bulamadı. OffWhite Co. adlı kreatif ajansın sahibi olan White, kendi modellerini tasarlayıp 3D yazıcıyla üretmeye karar verdi. Örneğin ilk başta kuş şeklinde bir şerit metre tasarladı. Çin'deki bir fabrikadan prototipler aldı ve ürünü Aralık 2019’da Amazon’da Handy Famm markasıyla satışa sundu.

Müşteri ilgisi arttıkça zürafa şeklinde çekiçler ve su aygırı anahtarları gibi çocuklara özel yeni aletler tasarladı. CNBC Make It'in haberine göre şirket geçen yıl 455.000 dolar satış geliri elde etti.

Kurucu Josh White, ürünlere olan talebin sürekli arttığını söylüyor. Bugün CEO olarak, bu yan işinde dört tam zamanlı çalışan istihdam ediyor ve kendisi de haftalık 40 saatini bu işe zaman ayırıyor. Bu yılın başlarında şirketten maaş almaya başladığını söylüyor.

'DAHA AZ EKRAN, DAHA ÇOK İŞ'

Marka, çocuklara yönelik 'kendin yap' ekipmanlarını 'daha az ekran, daha çok iş' mottosuyla satıyor. Şirket, ürettikleri araçların sadece eğlenceli oyuncaklar değil; ailelerin birlikte projeler hayal etmesi, inşa etmesi ve yapması amacı taşıdığını söylüyor.

PAZARDAKİ BOŞLUĞU GÖRDÜ, BAĞLANTILARINI KULLANDI

White, daha önceki işi gereği gerekli bağlantılara sahip olduğunu, Handy Famm’ı bu kadar kurabildiğini, çünkü tüm adımları atlayıp en hızlı şekilde en doğru kaynaklara gittiğini söylüyor. 

Şirket, çocukları aletlerle çalışmaya alıştırmak için üzerinde kuş deseni bulunan 250 santimetre uzunluğundaki mezura; mavi veya yeşil renkli su aygırı şeklinde 'anahtar', zürafa şeklinde çekiç, kaymayı önleyen küçük ahtapot kollara sahip ahtapot tornavida, koruyucu gözlük, tişört ve boyama kitabı gibi ürünler satıyor. 

 

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