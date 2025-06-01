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SPK'dan bedelsiz onayı alan son 4 şirket

SPK'nın 30 Mayıs tarihli son bülteninde 4 şirkete bedelsiz onayı geldi.

01 Haziran 2025 | 12:11
Son Güncellenme: 01 Haziran 2025 | 12:12
SPK'dan bedelsiz onayı alan son 4 şirket

Sermaye Piyasası Kurulu'nun son bülteniyle bedelsiz sermaye artırımı onayı alan şirketler ve oranları şöyle: 

1 KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. (KTLEV) Yüzde 1050

KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. (KTLEV) Yüzde 1050

SPK, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'nin iç kaynaklardan 400 milyon liralık ve kar payından 1 milyar 490 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

2 KUZEY BORU A.Ş. (KBORU) Yüzde 500

KUZEY BORU A.Ş. (KBORU) Yüzde 500

SPK, Kuzey Boru AŞ'nin 500 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

3 PASİFİK TEKNOLOJİ A.Ş. (PATEK) Yüzde 347,76119

PASİFİK TEKNOLOJİ A.Ş. (PATEK) Yüzde 347,76119

SPK Pasifik Teknoloji AŞ'nin 466 milyon liralık bedelsiz sermaye artırım talebini onayladı

4 TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. (TURSG) Yüzde 100

TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. (TURSG) Yüzde 100

SPK Türkiye Sigorta AŞ'nin kar payından 5 milyar liralık bedelsiz sermaye artırım talebini onayladı.
 
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SPK'dan yeni bülten: 2 bedelli, 4 bedelsiz onayı var
SPK'dan bedelsiz onayı alan son 4 şirket
Yarın temettü dağıtacak 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak (2 Haziran)
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 3 şirket
Bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Dün 3 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
30 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsa İstanbul’da tedbir süreleri 4 Temmuz’a kadar uzatıldı
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