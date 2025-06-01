SPK'dan bedelsiz onayı alan son 4 şirket

Sermaye Piyasası Kurulu'nun son bülteniyle bedelsiz sermaye artırımı onayı alan şirketler ve oranları şöyle:
1 KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. (KTLEV) Yüzde 1050
SPK, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'nin iç kaynaklardan 400 milyon liralık ve kar payından 1 milyar 490 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı.
2 KUZEY BORU A.Ş. (KBORU) Yüzde 500
SPK, Kuzey Boru AŞ'nin 500 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı.
3 PASİFİK TEKNOLOJİ A.Ş. (PATEK) Yüzde 347,76119
SPK Pasifik Teknoloji AŞ'nin 466 milyon liralık bedelsiz sermaye artırım talebini onayladı
4 TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. (TURSG) Yüzde 100
SPK Türkiye Sigorta AŞ'nin kar payından 5 milyar liralık bedelsiz sermaye artırım talebini onayladı.