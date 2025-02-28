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SPK'dan yeni bülten: Para cezaları ve 4 kişiye geçici işlem yasağı var

SPK'nın son bülteni dün akşam yayınlandı. Bültende yeni halka arz yok.

28 Şubat 2025 | 00:45
SPK'dan yeni bülten: Para cezaları ve 4 kişiye geçici işlem yasağı var

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 4 şirketin borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK bültenine göre Kurul, VakıfBank'ın toplam 10 milyar dolar, Turk İlaç Serum ve Sanayi AŞ'nin 1 milyar lira, Meksa Yatırım Menkul Değerler'in 600 milyon lira ve Sümer Faktoring'in 181 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu tasdikledi.

Argeus Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Sekizinci ve Dokuzuncu Gayrimenkul Yatırım Fonlarının kuruluşlarına izin veren SPK, Hedef Portföy Yönetimi AŞ İkinci Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu ve Qinvest Portföy Yönetimi AŞ Pragma Capital Partners Dördüncü Endüstriyel Şirketler Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kuruluşunu da onayladı.

SPK, Dünya Katılım Bankası AŞ'nin "DK Yatırım Menkul Değerler AŞ" ünvanlı yeni aracı kurumun kurulmasına ve İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin yurt dışı emir iletimine aracılık faaliyet izni verilmesine ilişkin başvurusunu tasdikledi.

1 TÜZEL VE 28 KİŞİYE PARA CEZASI VERİLDİ

Kurul, bir tüzel ve 28 gerçek kişiye 41 milyon 514 bin 760 lira idari para cezası verdi.

SUÇ DUYURUSU

İki internet içerik sağlayıcısı hakkında suç duyurusunda bulunuldu, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 21 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin uygulanması kararlaştırıldı.

4 KİŞİ İÇİN 6 AY İŞLEM YASAĞI

SPK, Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (KRGYO) pay piyasasındaki işlemleri nedeniyle 1, Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (TDGYO) pay piyasasındaki işlemleri nedeniyle 4 kişi hakkında borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verildi. 
Kararları ve ilgili kişiler  için tıklayın
 

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Nuh Çimento'dan (NUHCM) temettü kararı
Anadolu Efes'ten (AEFES) bedelsiz kararı
Londra Borsası'nda gong, TVF için çaldı
ASELSAN'dan 296 milyon avroluk sözleşme
Borsada dün temettü kararı duyuran 7 şirket (26 Şubat)
Enerjisa Enerji (ENJSA) temettü teklifini duyurdu
Brisa'dan temettü açıklaması: Önerilen rakam
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı (26 Şubat)
Yarın 1 hissede bedelli sermaye artırım var: Yüzde 100
26 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Halkbank'tan bilanço değerlendirmesi
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