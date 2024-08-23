SPK'den bedelsiz onayı alan 6 şirket (23 Ağustos)

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), son bülteninde Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ ve Cem Zeytin AŞ'nin ilk halka arzına onay verdi. SPK'den 6 şirkete de bedelsiz sermaye artırımı onayı geldi. İşte o şirketler:

1 Pera Yatırım Holding A.Ş. (PEHOL) %600 SPK Pera Yatırım Holding AŞ'nin 855 milyon 360 bin lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu kabul etti.

2 Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş. (PETUN) %600 SPK, Pınar Entegre Et ve Un Sanayii AŞ'nin 260 milyon 10 bin lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu kabul etti.

3 Pınar Su Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PINSU) %200 SPK, Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 189 milyon 525 bin 416,90 lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu kabul etti.

4 Pınar Süt Mamülleri Sanayi A.Ş. (PNSUT) %600 SPK, Pınar Süt Mamülleri Sanayii AŞ'nin 269 milyon 706 bin 307,50 lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu kabul etti.

5 Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (DYOBY) %200 SPK, Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 200 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu kabul etti.