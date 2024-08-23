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SPK'den bedelsiz onayı alan 6 şirket (23 Ağustos)

SPK'nin haftalık bültenine göre 6 şirkete bedelsiz sermaye artırımı onayı geldi. İşte o şirketler ve bedelsiz oranları

23 Ağustos 2024 | 23:33
Son Güncellenme: 23 Ağustos 2024 | 23:36
SPK'den bedelsiz onayı alan 6 şirket (23 Ağustos)

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), son bülteninde Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ ve Cem Zeytin AŞ'nin ilk halka arzına onay verdi. SPK'den 6 şirkete de bedelsiz sermaye artırımı onayı geldi. İşte o şirketler:

1 Pera Yatırım Holding A.Ş. (PEHOL) %600

Pera Yatırım Holding A.Ş. (PEHOL) %600 SPK Pera Yatırım Holding AŞ'nin 855 milyon 360 bin lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu kabul etti.

2 Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş. (PETUN) %600

Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş. (PETUN) %600 SPK, Pınar Entegre Et ve Un Sanayii AŞ'nin 260 milyon 10 bin lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu kabul etti.

3 Pınar Su Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PINSU) %200

Pınar Su Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PINSU) %200 SPK, Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 189 milyon 525 bin 416,90 lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu kabul etti.

4 Pınar Süt Mamülleri Sanayi A.Ş. (PNSUT) %600

Pınar Süt Mamülleri Sanayi A.Ş. (PNSUT) %600 SPK, Pınar Süt Mamülleri Sanayii AŞ'nin 269 milyon 706 bin 307,50 lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu kabul etti.

5 Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (DYOBY) %200

Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (DYOBY) %200 SPK, Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 200 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu kabul etti.

6 Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HLGYO) %17,01112

Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HLGYO) %17,01112 SPK, Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 535 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu kabul etti.
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SPK duyurdu: Hukuki işlem ve incelemeler başlatıldı
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SPK'den bedelsiz onayı alan 6 şirket
SPK bülteni çıktı: 2 yeni halka arz, 6 bedelsiz onayı var
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Borsada kırmızı gün: 23 Ağustos gün sonu özeti
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans
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Borsa İstanbul’dan bir hisse için brüt takas tedbiri kararı
Borsada pazartesi günü 1 şirket temettü dağıtacak
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