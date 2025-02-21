SPK duyurdu: Olağanüstü fiyat hareketlerine yönelik inceleme başladı

Borsa İstanbul'da bugün BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,09 değer kaybederek 9.602,16 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 205,34 puan azalırken, toplam işlem hacmi 107,8 milyar lira oldu. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 7'si prim yaptı, 93'ü geriledi. Bu akşam ise SPK'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. SPK, pay piyasalarında yaşanan olağanüstü fiyat hareketlerine yönelik inceleme başlattığını duyurdu. SPK'dan yapılan açıklama şöyle:

Kurulumuzca BİST pay piyasasında yaşanan olağanüstü fiyat hareketlerine yönelik inceleme başlatılmıştır. Kurulumuz ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından tüm kurumların işlemleri inceleme altına alınmıştır.



Sermaye piyasasının güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylem ve işlemlerin tespiti halinde, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, Kurulumuz tarafından sorumlular hakkında cezai ve/veya idari yaptırımlar uygulanacaktır. Ayrıca Kurulumuzca; olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine neden olan maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlar ile bu haberleri yayanlara ilişkin gerekli hukuki işlem/incelemeler derhal başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.











