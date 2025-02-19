ARA
DOLAR
35,96
0,21%
DOLAR
EURO
37,34
-0,13%
EURO
GRAM ALTIN
3309,36
0,40%
GRAM ALTIN
BIST 100
9842,15
0,00%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

SPK'ya bedelsiz başvurusu: Yüzde 900

AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. (AGHOL) yönetim kurulu yüzde 900 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı almıştı. Şirket bugün konuya ilişkin SPK başvurusunu (19 Şubat) KAP'a bildirdi.

19 Şubat 2025 | 22:32
SPK'ya bedelsiz başvurusu: Yüzde 900

AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.'den (AGHOL) KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Şirketimizin 18 Şubat 2025 tarihli "Sermaye artırımı ve Esas sözleşme tadili hakkındaki" açıklamasına ilişkin olarak; 243.534.517,96 TL olan mevcut esas sermayenin, şirketin iç kaynaklarında yer alan sermaye düzeltme farklarından karşılanmak sureti ile % 900 oranında arttırılarak, 2.435.345.179,60 TL'na çıkarılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda oluşacak yeni sermayenin onayı ve Esas sözleşme'nin ilgili maddesinin tadiline ilişkin olaraak Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuru yapılmıştır.

0
  • ALTIN GRAM - TL 3309,36 0,4%
  • ALTIN ONS 2861,07 0,16%
  • BIST 100 9842,15 0%
  • DOLAR/JAPON YENI 151,807 0,181%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,43132 0,05348%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 97,41 0,5499%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,9637 0,2095%
  • EURO/DOLAR 1,0379 -0,0924%
  • EURO/TURK LIRASI 37,3395 -0,1302%
  • STERLIN/DOLAR 1,24305 -0,06954%
Borsa Haberleri
Borsada bugün temettü kararı duyuran 5 şirket
Lokman Hekim'den (LKMNH) temettü kararı
SPK'ya bedelsiz başvurusu: Yüzde 900
Rekabet Kurulu'ndan BİM'e 1.3 milyar lira ceza
Borsanın yeni şirketi güneş kararını duyurdu
18 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var (19 Şubat)
Borsa şirketinden kahve zinciri kararı
TAV Havalimanları'ndan bilanço değerlendirmesi
Bilanço açıklayan Koç Holding'den 2024 değerlendirmesi
Anadolu Grubu Holding'den (AGHOL) bedelsiz kararı var
Halka arz geliriyle büyüme hızlanacak
17 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Dün temettü kararı duyuran 4 şirket
Borsa İstanbul'dan 1 hissede kredili işlem yasağı
GERİ
İLERİ
Borsada bugün temettü kararı duyuran 5 şirket
Lokman Hekim'den (LKMNH) temettü kararı
SPK'ya bedelsiz başvurusu: Yüzde 900
Rekabet Kurulu'ndan BİM'e 1.3 milyar lira ceza
Borsanın yeni şirketi güneş kararını duyurdu
18 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var (19 Şubat)
Borsa şirketinden kahve zinciri kararı
TAV Havalimanları'ndan bilanço değerlendirmesi
Bilanço açıklayan Koç Holding'den 2024 değerlendirmesi
Anadolu Grubu Holding'den (AGHOL) bedelsiz kararı var
Halka arz geliriyle büyüme hızlanacak
17 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Dün temettü kararı duyuran 4 şirket
Borsa İstanbul'dan 1 hissede kredili işlem yasağı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL