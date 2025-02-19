SPK'ya bedelsiz başvurusu: Yüzde 900

AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.'den (AGHOL) KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Şirketimizin 18 Şubat 2025 tarihli "Sermaye artırımı ve Esas sözleşme tadili hakkındaki" açıklamasına ilişkin olarak; 243.534.517,96 TL olan mevcut esas sermayenin, şirketin iç kaynaklarında yer alan sermaye düzeltme farklarından karşılanmak sureti ile % 900 oranında arttırılarak, 2.435.345.179,60 TL'na çıkarılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda oluşacak yeni sermayenin onayı ve Esas sözleşme'nin ilgili maddesinin tadiline ilişkin olaraak Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuru yapılmıştır.