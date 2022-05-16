Sun Tekstil’in geçen hafta 11-13 Mayıs’ta gerçekleşen halka arzında büyüklük 729 milyon 473 bin 695 lira olurken halka arza 2.5 katı talep geldi.

Sun Tekstil’in geçen hafta 11-13 Mayıs’ta gerçekleşen halka arzının sonuçları açıklandı. Buna göre Sun Tekstil’in halka arz büyüklüğü 729 milyon 473 bin 695 lira olurken halka arza 2.5 katı talep geldi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamaya göre halka arzda birim fiyat 26,00 TL olarak belirlenirken, Grup Çalışanları, halka arz fiyatına uygulanan yüzde 10 iskonto ile 23,40 TL fiyattan halka arza katılım gösterdi. Halka arz edilen 23.400.000 TL nominal değerli paylar ile ek satışa sunulan 4.680.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşti. Toplam halka arz büyüklüğü 729.473.695,60 TL oldu.

Halka arzda, toplam 33.230 yatırımcıdan, ek satış hariç halka arz edilen 23.400.000 TL nominal değerli payların 2,49 katına denk gelen 58.167.042 TL nominal değerli pay talebi geldi. Halka arzda, ek satış hariç, Grup Çalışanlarına tahsis edilen payların 1,99 katı, Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen payların 0,49 katı, Yüksek Başvurulu Yatırımcılara tahsis edilen payların 3,91 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 2,35 katı talep alındı.