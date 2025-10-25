ARA
DOLAR
41,94
-0,28%
DOLAR
EURO
48,76
-0,03%
EURO
GRAM ALTIN
5546,49
-0,39%
GRAM ALTIN
BIST 100
10941,79
3,14%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Ereğli, Sasa, Kardemir, Efes... BIST 100 hisselerinin teknik analizi (24.10.2025)

Ereğli, Sasa, Kardemir, Efes... BIST 100 hisselerinin teknik analizi (24.10.2025)

BIST 100 hisselerinin teknik analizi... (Veriler, 23 Ekim 2025 Perşembe kapanışına göredir)


Ereğli, Sasa, Kardemir, Efes... BIST 100 hisselerinin teknik analizi (24.10.2025)

ENDEKS TOPARLAMAYA BAŞLADI

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 65.08 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 38.86 milyar TL ile Akbank takip etti. Endeksin yükselişinde Banka sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 2.29 yükselişle 10,608 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 253 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 134.21 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7 günlük hareketli ortalamasının üzerinde, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının ise altında hareket ediyor.

Ereğli, Sasa, Kardemir, Efes... BIST 100 hisselerinin teknik analizi-1

RSI göstergesi 46.83 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 98.10 seviyesinde olduğu görülüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 10,555 ve 10,502 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 10,670 ve 10,731 direnç seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 39.73 seviyesinde bulunuyor.


ANADOLU EFES

Ereğli, Sasa, Kardemir, Efes... BIST 100 hisselerinin teknik analizi-2
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
14.8 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 13.10 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 13.87 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 14.81 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 13.10-12.70
Satım aralığı: 14.10-15.10
Endeks Ağırlığı (%): 0.87
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.013 puan arttı.


ASELSAN

Ereğli, Sasa, Kardemir, Efes... BIST 100 hisselerinin teknik analizi-3
İZLENMELİ
190.5 - 216.2 aralığında hareket eden hisse 206.5 seviyesinin altında kapanışlarda 199.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 206.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 211.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 199.00-195.00
Satım aralığı: 211.00-222.00
Endeks Ağırlığı (%): 7.86
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.006 puan arttı.


BORUSAN BORU SANAYİ

Ereğli, Sasa, Kardemir, Efes... BIST 100 hisselerinin teknik analizi-4
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
408 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 382.50 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 394.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 407.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 382.50-372.50
Satım aralığı: 407.50-432.50
Endeks Ağırlığı (%): 0.36
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.006 puan azaldı.


EMLAK KONUT GMYO

Ereğli, Sasa, Kardemir, Efes... BIST 100 hisselerinin teknik analizi-5
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 17.84 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 18.80 seviyesinde bulunurken ilk direnci 20.27 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 18.80-18.80
Satım aralığı: 19.30-19.80
Endeks Ağırlığı (%) : 1.20
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.033 puan arttı.


ENKA İNŞAAT

Ereğli, Sasa, Kardemir, Efes... BIST 100 hisselerinin teknik analizi-6
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 68.9 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 74.5 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 80.33 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 70.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 70.00-67.00Satım aralığı: 76.50-70.50
Endeks Ağırlığı (%): 1.72
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.062 puan arttı.


EREĞLİ DEMİR ÇELİK

Ereğli, Sasa, Kardemir, Efes... BIST 100 hisselerinin teknik analizi-7
DİRENÇTE ZORLANDI
26.4-27.8 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 26.84 seviyesinin altında kapanışlarda 25.75 seviyesine gerileyebilir. 28.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 28.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 25.75-25.00
Satım aralığı: 28.00-28.25
Endeks Ağırlığı (%): 2.88
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.081 puan azaldı.


T. HALK BANKASI

Ereğli, Sasa, Kardemir, Efes... BIST 100 hisselerinin teknik analizi-8
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 24.46 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 28.09 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 25.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 25.75-25.00
Satım aralığı: 26.75-26.50
Endeks Ağırlığı (%): 0.55
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.003 puan arttı.


KONTROLMATİK TEKNOLOJİ

Ereğli, Sasa, Kardemir, Efes... BIST 100 hisselerinin teknik analizi-9
SATIŞ BASKISINDA
Desteklerine doğru geri çekiliyor. 30.42 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor.  İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 27.00 seviyesinde bulunurken  ilk direnci 31.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 27.00-24.60
Satım aralığı: 31.50-30.75
Endeks Ağırlığı (%): 0.39
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.032 puan azaldı.


KARDEMİR (D)

Ereğli, Sasa, Kardemir, Efes... BIST 100 hisselerinin teknik analizi-10
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 23.72 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 26.62 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 27.83 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 25.25 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 25.25-25.25
Satım aralığı: 26.50-27.50
Endeks Ağırlığı (%): 0.59
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.024 puan arttı.


PEGASUS

Ereğli, Sasa, Kardemir, Efes... BIST 100 hisselerinin teknik analizi-11
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 212.6 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 197.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 203.2 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 197.00-189.00
Satım aralığı: 214.00-229.00
Endeks Ağırlığı (%): 1.42
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.035 puan azaldı.


SABANCI HOLDİNG

Ereğli, Sasa, Kardemir, Efes... BIST 100 hisselerinin teknik analizi-12
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 79.3 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 78.35 seviyesinin altındaki kapanışlarda 74.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 78.35 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 81.50 seviyesinde bulunuyor.  20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 74.00-72.50
Satım aralığı: 81.50-87.50
Endeks Ağırlığı (%): 2.65
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.057 puan azaldı.


SASA POLYESTER

Ereğli, Sasa, Kardemir, Efes... BIST 100 hisselerinin teknik analizi-13
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 2.98 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 3.24 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 2.94 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 2.94-2.62
Satım aralığı: 3.24-3.86
Endeks Ağırlığı (%): 1.26
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.043 puan azaldı.


ŞOK MARKETLER TİCARET

Ereğli, Sasa, Kardemir, Efes... BIST 100 hisselerinin teknik analizi-14
ÇIKIŞTA
Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 38.25 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 46.00 seviyesindeki dirence yönelebilir. 43.2 seviyesinin altındaki kapanışlarda 38.25 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 38.25-38.00
Satım aralığı: 46.00-43.25
Endeks Ağırlığı (%): 0.42
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.033 puan arttı.


TAV HAVALİMANLARI

Ereğli, Sasa, Kardemir, Efes... BIST 100 hisselerinin teknik analizi-15
ATAKTA
251.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda seviyesine yönlendirecektir. 251.5 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 218.00 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 218.00-195.00
Satım aralığı: 234.00-242.00
Endeks Ağırlığı (%): 1.35
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.079 puan arttı.


TÜRK HAVA YOLLARI

Ereğli, Sasa, Kardemir, Efes... BIST 100 hisselerinin teknik analizi-16
GÜÇ KAYBEDİYOR
300.25 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 272.50 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 284.25 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 272.50-270.00
Satım aralığı: 305.00-317.50
Endeks Ağırlığı (%): 6.35
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.286 puan azaldı.


TÜPRAŞ

Ereğli, Sasa, Kardemir, Efes... BIST 100 hisselerinin teknik analizi-17
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 170.8 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 187 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 190.05 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 173.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 173.00-172.00
Satım aralığı: 181.00-194.00
Endeks Ağırlığı (%): 5.48 
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.076 puan arttı.


VESTEL

Ereğli, Sasa, Kardemir, Efes... BIST 100 hisselerinin teknik analizi-18
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
32.82 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 30.25 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 32.02 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 33.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 30.25-29.25
Satım aralığı: 33.75-37.00
Endeks Ağırlığı (%): 0.15 
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.004 puan azaldı.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL