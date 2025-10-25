ENDEKS TOPARLAMAYA BAŞLADI

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 65.08 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 38.86 milyar TL ile Akbank takip etti. Endeksin yükselişinde Banka sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 2.29 yükselişle 10,608 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 253 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 134.21 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7 günlük hareketli ortalamasının üzerinde, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının ise altında hareket ediyor.

RSI göstergesi 46.83 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 98.10 seviyesinde olduğu görülüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 10,555 ve 10,502 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 10,670 ve 10,731 direnç seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 39.73 seviyesinde bulunuyor.



ANADOLU EFES



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

14.8 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 13.10 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 13.87 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 14.81 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 13.10-12.70

Satım aralığı: 14.10-15.10

Endeks Ağırlığı (%): 0.87

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.013 puan arttı.



ASELSAN



İZLENMELİ

190.5 - 216.2 aralığında hareket eden hisse 206.5 seviyesinin altında kapanışlarda 199.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 206.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 211.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 199.00-195.00

Satım aralığı: 211.00-222.00

Endeks Ağırlığı (%): 7.86

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.006 puan arttı.



BORUSAN BORU SANAYİ



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

408 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 382.50 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 394.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 407.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 382.50-372.50

Satım aralığı: 407.50-432.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.36

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.006 puan azaldı.



EMLAK KONUT GMYO



DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 17.84 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 18.80 seviyesinde bulunurken ilk direnci 20.27 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 18.80-18.80

Satım aralığı: 19.30-19.80

Endeks Ağırlığı (%) : 1.20

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.033 puan arttı.



ENKA İNŞAAT



ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 68.9 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 74.5 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 80.33 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 70.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 70.00-67.00Satım aralığı: 76.50-70.50

Endeks Ağırlığı (%): 1.72

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.062 puan arttı.



EREĞLİ DEMİR ÇELİK



DİRENÇTE ZORLANDI

26.4-27.8 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 26.84 seviyesinin altında kapanışlarda 25.75 seviyesine gerileyebilir. 28.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 28.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 25.75-25.00

Satım aralığı: 28.00-28.25

Endeks Ağırlığı (%): 2.88

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.081 puan azaldı.



T. HALK BANKASI



DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 24.46 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 28.09 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 25.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 25.75-25.00

Satım aralığı: 26.75-26.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.55

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.003 puan arttı.



KONTROLMATİK TEKNOLOJİ



SATIŞ BASKISINDA

Desteklerine doğru geri çekiliyor. 30.42 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 27.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 31.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 27.00-24.60

Satım aralığı: 31.50-30.75

Endeks Ağırlığı (%): 0.39

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.032 puan azaldı.



KARDEMİR (D)



ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 23.72 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 26.62 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 27.83 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 25.25 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 25.25-25.25

Satım aralığı: 26.50-27.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.59

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.024 puan arttı.



PEGASUS



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 212.6 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 197.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 203.2 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 197.00-189.00

Satım aralığı: 214.00-229.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.42

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.035 puan azaldı.



SABANCI HOLDİNG



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 79.3 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 78.35 seviyesinin altındaki kapanışlarda 74.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 78.35 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 81.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 74.00-72.50

Satım aralığı: 81.50-87.50

Endeks Ağırlığı (%): 2.65

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.057 puan azaldı.



SASA POLYESTER



DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 2.98 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 3.24 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 2.94 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 2.94-2.62

Satım aralığı: 3.24-3.86

Endeks Ağırlığı (%): 1.26

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.043 puan azaldı.



ŞOK MARKETLER TİCARET



ÇIKIŞTA

Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 38.25 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 46.00 seviyesindeki dirence yönelebilir. 43.2 seviyesinin altındaki kapanışlarda 38.25 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 38.25-38.00

Satım aralığı: 46.00-43.25

Endeks Ağırlığı (%): 0.42

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.033 puan arttı.



TAV HAVALİMANLARI



ATAKTA

251.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda seviyesine yönlendirecektir. 251.5 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 218.00 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 218.00-195.00

Satım aralığı: 234.00-242.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.35

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.079 puan arttı.



TÜRK HAVA YOLLARI



GÜÇ KAYBEDİYOR

300.25 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 272.50 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 284.25 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 272.50-270.00

Satım aralığı: 305.00-317.50

Endeks Ağırlığı (%): 6.35

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.286 puan azaldı.



TÜPRAŞ



ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 170.8 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 187 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 190.05 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 173.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 173.00-172.00

Satım aralığı: 181.00-194.00

Endeks Ağırlığı (%): 5.48

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.076 puan arttı.



VESTEL



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

32.82 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 30.25 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 32.02 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 33.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 30.25-29.25

Satım aralığı: 33.75-37.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.15

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.004 puan azaldı.