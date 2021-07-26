TCMB’nin temmuz ayı piyasa katılımcıları anketine göre; cari yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 15,64 oldu. Temmuz ayı enflasyonunun yüzde 1,17, ağustos ayı enflasyonunun yüzde 0,85 ve eylül ayı enflasyonunun ise yüzde 1,13 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Uzmanlar; enflasyon söz konusu aylarda beklentilere paralel şekilde artarsa temmuz, ağustos ve eylül aylarında yıllık enflasyonun sırasıyla yüzde 18,21, yüzde 18,19 ve yüzde 18,38 olacağını kaydediyor. Enflasyonu yükselten metriklerin çoğalmasıyla beklentilerin yukarı revize olduğu gözlemleniyor.

Mevsim faktörlerinden bağımsız olarak yüksek gelen enflasyon verilerinde, temmuz ayından itibaren enerji zamlarının da etkisinin girmesiyle ilave artış görülebileceği belirtiliyor.

Enflasyonun denge noktası bağlamındaki risklerinin parasal gevşeme bağlamında TCMB’ye esneme alanı sunmadığı ifade ediliyor.

Bu noktada; TCMB’nin enflasyonun yüzde 19 seviyesini aşması riskine karşı proaktif duruş sergilemesi ve ilave sıkılaşmayı masada değerlendirmesi gerektiğini üzerinde de duruluyor.