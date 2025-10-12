Tek mesajla sadece ABD borsasından 2 trilyon dolar sildi: Trump bu kez ton değiştirdi

CNBC'nin haberine göre Cuma sabahı S&P 500 endeksi, yeni bir rekora birkaç puan uzaktaydı. Ancak, ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medyada yaptığı tek bir mesajın ardından piyasa değerinden 2 trilyon dolar silindi. Trump o mesajında Çin’in “dünyanın geri kalanına karşı giderek daha düşmanca davrandığını” ve özellikle nadir toprak elementleri üzerindeki kontrolüyle tehdit oluşturduğunu yazmış, Çin’i bu kritik kaynaklar üzerindeki “tekel” konumu nedeniyle “dünyayı esir tutmakla” suçlamıştı. Trump ardından 1 Kasım itibarıyla Çin'e şu anda ödediği tarifeye ek olarak yüzde 100 gümrük vergisi getireceklerini ve tüm kritik yazılımlara ihracat kontrolü uygulayacaklarını duyurdu. Bu, söz konusu mallara uygulanan mevcut ortalama yüzde 55'lik vergiye göre büyük bir artış anlamına geliyor.

Bespoke Investment Group’a göre, bu tek paylaşım ABD borsasından yaklaşık 2 trilyon dolarlık değerin silinmesine neden oldu. Sadece ABD borsası değil dünya borsaları, kripto piyasalar da paylaşım sonrası dalgalandı.

ÇİN'DEN MİSİLLEME SİNYALİ

Çin hükümeti ise Başkan Donald Trump'ın, Çin ürünlerine yüzde 100 gümrük vergisi uygulama tehdidine sert tepki gösterdi. Pekin, Trump'ın sözlerine ilk resmi tepkisini Pazar günü vererek, Trump yönetiminin Çin'e uygulayabileceği herhangi bir yeni vergiye misilleme yapacağının sinyalini verdi. Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü "ABD tek taraflı hareket etmeye devam ederse, Çin meşru hak ve çıkarlarını korumak için kararlılıkla gerekli önlemleri alacaktır. Gümrük vergisi savaşına ilişkin tavrımız tutarlılığını koruyor; istemiyoruz, ama korkmuyoruz da" dedi.

TRUMP'TAN TANSİYONU DÜŞÜREN MESAJ

Trump, bugün ise tonu düşüren bir paylaşım yaptı. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Çin için endişelenmeyin, her şey yoluna girecek!” diyen Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping için “çok saygı duyulan bir lider” ifadelerini kullandı.

Trump, ABD’nin Çin’e zarar vermek istemediğini belirterek “Ülkesinin ekonomik buhran yaşamasını istemiyor, ben de istemiyorum. ABD, Çin'e zarar vermek değil, yardım etmek istiyor” dedi.

Trump'ın paylaşımı şöyle: “Çin hakkında endişelenmeyin, her şey yoluna girecek! Son derece saygıdeğer Başkan Xi sadece kötü bir an yaşadı. Ülkesinin ekonomik buhran yaşamasını istemiyor — ben de istemem. Amerika Birleşik Devletleri, Çin’e zarar vermek değil, yardım etmek istiyor!!!”

