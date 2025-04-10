Temettü dağıtacak 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak

Borsa İstanbul'da bugün temettü dağıtımı nedeniyle 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak. Alarko Carrier pay başına brüt 63,2175000 TL, net 53,7348750 TL temettü açıklamıştı. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 10 Nisan, ödeme tarihi 14 Nisan. Koç Holding pay başına brüt 6,88 TL, net 5,848 TL temettü açıklamıştı. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 10 Nisan, ödeme tarihi 14 Nisan. Borsa İstanbul'dan hak kullanımına ilişkin açıklama şöyle:
- ALCAR.E Pay Başına Brüt Temettü: 63,2175 TL Teorik Fiyat: 1226,783 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
- KCHOL.E Pay Başına Brüt Temettü: 6,88 TL Teorik Fiyat: 147,42 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)