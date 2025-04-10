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Temettü dağıtacak 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak

Borsa İstanbul'da temettü dağıtacak 2 hissede nakit kar payı hak kullanım tarihi bugün, yani 10 Nisan 2025. Hisselerin fiyatında kar payı dağıtımı nedeniyle düzeltme olacak.

10 Nisan 2025 | 09:13
Son Güncellenme: 10 Nisan 2025 | 10:26
Temettü dağıtacak 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak

Borsa İstanbul'da bugün temettü dağıtımı nedeniyle 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak. Alarko Carrier pay başına brüt 63,2175000 TL, net 53,7348750 TL temettü açıklamıştı. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 10 Nisan, ödeme tarihi 14 Nisan. Koç Holding pay başına brüt 6,88 TL, net 5,848 TL temettü açıklamıştı. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 10 Nisan, ödeme tarihi 14 Nisan. Borsa İstanbul'dan hak kullanımına ilişkin açıklama şöyle:

  • ALCAR.E Pay Başına Brüt Temettü: 63,2175 TL Teorik Fiyat: 1226,783 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
  • KCHOL.E Pay Başına Brüt Temettü: 6,88 TL Teorik Fiyat: 147,42 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

 

 

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Bilançosuyla öne çıkan 25 şirket
'Trump'ın kararını bilen, hisse alıp satan oldu mu?'
Bir şirketten daha bedelsiz kararı geldi: Yüzde 100
Trump’ın molasıyla Wall Street’in ana endeksleri keskin yükseldi
ASELSAN'dan 158,6 milyon dolarlık sözleşme
Coca-Cola (CCOLA) ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak?
Hareket'ten Güney Afrika hamlesi
Bugün bir hissenin fiyatında düzeltme var
Enerji şirketinden İtalya adımı: Sözleşme imzalandı
Borsada dün bedelsiz açıklaması yapan 3 şirket
Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket
Borsada dün temettü açıklaması yapan 6 şirket
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşen 5 şirket
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