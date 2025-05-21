Tera Yatırım'dan bedelsiz kararı

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den KAP'a yapılan bildirime göre şirket yüzde 344,44444 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı. Şirketten bugün KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Şirketimiz, Tera Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin ("Şirket"), yönetim kurulu 16.05.2025 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karara bağlamıştır:

1. Şirketimizin 27.05.2025 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan olağan genel kurul toplantısında, mevcut durumda 150.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 2025-2029 yılları için geçerli olacak şekilde 3.000.000.000 TL olarak belirlenmesi ve Şirketimizin, SPK kayıtlarına göre 156.707.531 TL, yasal kayıtlara göre ise 341.762.567 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem kârının tasarruf şekline ilişkin kararın pay sahiplerinin onayına sunulması öngörülmektedir. Şirketimiz yönetim kurulu, 02.05.2025 tarihli toplantısında, söz konusu net dağıtılabilir dönem kârının tamamının Şirket'in olağanüstü yedeklerine aktarılmasını önermiştir. Genel kurul tarafından, kayıtlı sermaye tavanına ilişkin esas sözleşme tadilinin ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisinin onaylanması halinde, genel kurulda görüşülen hususların tescilini takiben bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına,

2. İlgili planlanan bedelsiz sermaye artırımının 284.155.903 TL'lik kısmının Şirketimizin olağanüstü yedeklerinden, 258.344.097 TL'lik kısmının ise emisyon priminden (hisse ihraç primi) karşılanmak üzere toplam Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 157.500.000 TL'den 542.500.000 TL'lik artışla 700.000.000 TL'ye (%344,44) artırılmasına, katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

