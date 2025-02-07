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THY Ocak 2025 yolcu sayılarını duyurdu

Türk Hava Yollarının (THY), yolcu sayısı ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde yüzde 8,2 artarak 6,8 milyona çıktı.

07 Şubat 2025 | 20:00
Son Güncellenme: 07 Şubat 2025 | 20:01
THY Ocak 2025 yolcu sayılarını duyurdu

THY, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) Ocak 2025 dönemine ilişkin trafik sonuçlarını açıkladı.

Açıklamada, şirketin Ocak 2024 döneminde 6,3 milyon olan toplam yolcu sayısının 2025 yılının aynı döneminde yüzde 8,2 artarak 6,8 milyon olarak gerçekleştiği bildirildi.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısının Ocak 2024 döneminde 2,6 milyonken 2025 yılının aynı döneminde yüzde 8,5 artarak 2,8 milyona ulaştığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

KAP AÇIKLAMASI

Ortaklığımızın Ocak 2025 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:

• Ocak 2024 döneminde 6,3 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2025 yılının aynı döneminde %8,2 artarak 6,8 milyon olarak gerçekleşmiştir.
• Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak 2024 döneminde 2,6 milyon iken, 2025 yılının aynı döneminde %8,5 artarak 2,8 milyon olarak gerçekleşmiştir.
• Yolcu doluluk oranı Ocak 2025 döneminde 2024 yılının aynı dönemine göre 2,1 puan artarak %82,4 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı %82,3 olarak gerçekleşirken, yurt içi doluluk oranı %83,5 olmuştur.
• Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak 2024 döneminde 20 milyar iken, 2025 yılının aynı döneminde %7,5 artarak 21,5 milyar olarak gerçekleşmiştir. 
• Taşınan Kargo-Posta, Ocak 2025 döneminde 2024 yılına göre değişmeyerek 149,7 bin ton olarak kaydedilmiştir.
• 2025 Ocak ayı sonunda filodaki uçak sayısı 477 olmuştur.

Trafik sonuçları konsolide olup, Türk Hava Yolları ana marka ve AJet verilerini içermektedir.
 

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