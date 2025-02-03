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Trabzonspor'dan KAP'a transfer açıklaması

Trabzonspor Kulübü, Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımında forma giyen Oleksandr Zubkov ile 4,5 yıllık anlaşma sağladı.

03 Şubat 2025 | 18:33
Son Güncellenme: 03 Şubat 2025 | 18:41
Trabzonspor'dan KAP'a transfer açıklaması

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, profesyonel futbolcu Oleksandr Zubkov'un bordo-mavili kulüp ile kesin transferi konusunda, FC Shakhtar Donetsk ile anlaşma sağlandığı bildirildi.

Açıklamada, "FC Shakhtar Donetsk'e sözleşme fesih bedeli olarak 6 milyon avro 6 taksit halinde ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

Futbolcu Oleksandr Zubkov ile 4,5 yıllık anlaşma sağlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "2024-2025 futbol sezonu ikinci yarısında 725 bin avro, sonraki sezonların her birinde 1 milyon 450 bin avro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 4,4'ü oranında ödeme yapılacaktır."

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