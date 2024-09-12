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Trabzonspor'dan (TSPOR) KAP'a bedelli açıklaması

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den bugün KAP'a 'Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin İzahnamenin SPK Tarafından Onaylanması Hakkında' açıklama yapıldı.

12 Eylül 2024 | 22:28
Son Güncellenme: 12 Eylül 2024 | 22:52
Trabzonspor'dan (TSPOR) KAP'a bedelli açıklaması

Trabzonspor, SPK'nın bedellli sermaye artırımı başvurusunu onaylamasına ilişkin KAP'a açıklama yaptı. Açıklama şöyle:
İlgide kayıtlı açıklamamızda Şirketimizin 10.000.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 2.500.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin; tamamı nakden karşılanmak suretiyle (%200 bedelli) 7.500.000.000.-TL'ye çıkarılmasına ilişkin Taslak İzahname'nin onaylanması için 26.08.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu. Bu kapsamda SPK'nın 12.09.2024 tarih ve 2024/47 sayılı Haftalık Bülteni'nde, sermaye artışına ilişkin izahnamenin onaylandığı duyurulmuştur. Kamuoyuna duyurulur.

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