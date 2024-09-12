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  • SPK bülteni: 2 şirkete bedelli, 5 şirkete bedelsiz onayı geldi

SPK bülteni: 2 şirkete bedelli, 5 şirkete bedelsiz onayı geldi

SPK 12 Eylül tarihli yeni bültenini yayınladı. Bültene göre yeni bir halka arz yok. Kurul 2 şirketin bedelli, 5 şirketin bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

12 Eylül 2024 | 21:53
Son Güncellenme: 12 Eylül 2024 | 22:58
SPK bülteni: 2 şirkete bedelli, 5 şirkete bedelsiz onayı geldi

Bültene göre bedelli sermaye artırımı onayı alan 2 şirket şöyle:

  • Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. (TSPOR) %200
  • Hektaş Ticaret T.A.Ş. (HEKTS) %233,20158

Bültene göre bedelsiz sermaye artırımı onayı alan 5 şirket şöyle:

  • İmaş Makina Sanayi A.Ş. (IMASM) %300, 
  • Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) %98,01980
  • Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KMPUR) %100, 
  • Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (KMNH) %500 
  • Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. (RYSAS) %300
  • Kurul, Allbatross Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 600 milyon lira, Yaşar Faktoring AŞ'nin 150 milyon lira, Optima Faktoring AŞ'nin 150 milyon lira, Çelik Motor Ticaret AŞ'nin 3 milyar 500 milyon lira ve Koç Finansman AŞ'nin 1 milyar 300 milyon tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.
  • Ayrıca, Halk Varlık Kiralama AŞ'nin 1 milyar 250 milyon liralık ve ZKB Varlık Kiralama AŞ'nin 1 milyar liralık yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracının olumlu karşılanmasına karar verildi.
  • SPK, Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Sabuncu Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Qinvest Portföy Yönetimi AŞ Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgelerinin onaylanması taleplerini kabul etti.

1 KİŞİYE 6 AY İŞLEM YASAĞI GELDİ

SPK'nın yeni bültenine göre ayrıca 1 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı geldi. Açıklama şöyle: Tureks Turizm Taşımacılık AŞ (TUREX) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle; 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca; aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişi hakkında 13.09.2024 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir. Bülten için tıklayın

33 İNTERNET SİTESİNE ERİŞİM ENGELİ

Öte yandan SPK, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 33 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.

 

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