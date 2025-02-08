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Trabzonspor transfer detaylarını KAP'a bildirdi

Trabzonspor bugün KAP'a Mustafa Eskihellaç transferini duyurdu. İşte Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş.'den KAP'a yapılan açıklama:

08 Şubat 2025 | 15:04
Trabzonspor transfer detaylarını KAP'a bildirdi
  • Profesyonel futbolcu Mustafa Eskihellaç'ın Kulübümüze kesin transferi konusunda, Gaziantep FK ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Gaziantep FK'ne sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 15.000.000.-TL 2 (İki) taksit halinde ödenecektir.
  • Profesyonel futbolcu Mustafa Eskihellaç ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 2,5+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2024/2025 futbol sezonu ikinci yarısında 12.500.000.-TL garanti ücret,
2025/2026 futbol sezonunda 25.000.000.-TL garanti ücret,
2026/2027 futbol sezonunda 31.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir.
Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;
2027/2028 futbol sezonunda 38.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

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7 Şubat borsada gün sonu: Yeni haftada hangi veriler var?
Trabzonspor transfer detaylarını KAP'a bildirdi
BIST 100'de en çok artan 3 hisse... Altın, yatırım fonları ve haftanın 'en'leri
Migros, Şişecam, Ereğli... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
VakıfBank'tan bilanço değerlendirmesi
Borsada dün geri alım yapan 7 şirket (7 Şubat)
Avrupakent GYO'dan (AVPGY) satın alma açıklaması
Vişne Madencilik (VSNMD) borsa işlem tarihi
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans
Avrupa borsaları haftanın son gününü düşüşle kapattı
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var
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