Trabzonspor transfer detaylarını KAP'a bildirdi

- Profesyonel futbolcu Mustafa Eskihellaç'ın Kulübümüze kesin transferi konusunda, Gaziantep FK ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Gaziantep FK'ne sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 15.000.000.-TL 2 (İki) taksit halinde ödenecektir.
- Profesyonel futbolcu Mustafa Eskihellaç ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 2,5+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
2024/2025 futbol sezonu ikinci yarısında 12.500.000.-TL garanti ücret,
2025/2026 futbol sezonunda 25.000.000.-TL garanti ücret,
2026/2027 futbol sezonunda 31.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir.
Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;
2027/2028 futbol sezonunda 38.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir.