Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026 yılı eylül ayına ilişkin Kısa Vadeli Dış Borç (KVDB) İstatistikleri'ni yayımladı.

Buna göre, Türkiye’nin Kısa Vadeli Dış Borç (KVDB) stoku, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,5 oranında artarak Eylül ayı itibarıyla 173,1 milyar dolara ulaştı.

Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış borçları gösteren kalan vadeye göre KVDB stoku, 240,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatında artış

Bankalar kaynaklı KVDB stoku, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,6 oranında artarak 75,1 milyar dolara yükseldi. Yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli kredi ve borçlanma senetleri yükümlülükleri, bir önceki çeyreğe göre yüzde 7 oranında artarak 8,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatı yüzde 1,2 oranında artışla 18,7 milyar dolar olurken, banka hariç mevduatlar yüzde 1,7 oranında artışla 21,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

TL cinsinden toplam mevduat yükümlülükleri ise yüzde 2,7 oranında azalarak 26,0 milyar dolar olarak açıklandı.

Diğer sektörler kaynaklı KVDB stoku 73,6 milyar dolara yükseldi

Diğer sektörler kaynaklı KVDB stoku, bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,3 oranında artarak 73,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari kredi yükümlülükleri, yüzde 0,4 oranında artarak 63,9 milyar dolar olurken, kredi kaynaklı yükümlülükler yüzde 16,7 oranında artarak 9,7 milyar dolara yükseldi.

Döviz kompozisyonuna göre KVDB stoku

Döviz kompozisyonu incelendiğinde, KVDB stokunun yüzde 33,7’sini dolar, yüzde 27,3’ünü euro, yüzde 25,5’ini Türk lirası ve yüzde 13,5’ini diğer döviz cinsleri oluşturdu.

Kalan vadeye göre KVDB stokunda, mevduat yükümlülükleri 66,5 milyar dolara, kredi ve menkul kıymet yükümlülükleri ise 74,1 milyar dolara düştü.