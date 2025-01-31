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Tüpraş'tan bağlı ortaklığın varlık edinimine ilişkin açıklama var

Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. bugün bağlı ortaklığının finansal varlık edinim işlemlerin kapanışına ilişkin KAP'a bilgilendirmede bulundu.

31 Ocak 2025 | 09:44
Tüpraş'tan bağlı ortaklığın varlık edinimine ilişkin açıklama var

Tüpraş'tan bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:

14 Haziran 2024 tarihli özel durum açıklamamızda, bağlı ortaklığımız Entek Elektrik Üretimi A.Ş.'nin %100 pay sahibi olduğu Enspire Enerji Yatırımları ve Hizmetleri A.Ş. ("Enspire"), Romanya'da güneş enerji santrali izinlerine sahip 214,26 MWm kapasiteye sahip olacak Eco Sun Niculesti S.R.L. ve Euromec-Ciocanari S.R.L. şirketlerinin hisselerinin, kapanış uyarlamasına tabi olarak yaklaşık 32,9 milyon Euro şirket değeri üzerinden Econergy International Limited'ten devralınmasına yönelik Pay Alım Satım Sözleşmesinin imzalandığı kamuya duyurulmuştu.
Kapanış ön şartlarının tamamlanmasını takiben Şirketlerin payları, vergi düzenlemeleri, hak kazanması halinde projenin alacağı teşvik ve net nakit/borç gibi kapanış sonrası düzeltmelere tabi olmak üzere 33,2 milyon Euro güncel satın alım bedeli üzerinden, bu aşamaya kadar toplam 29,2 milyon Euro bedel ödenerek Enspire'a devrolmuştur. 

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SPK'dan 11 para cezası, 14 suç duyurusu
SPK'dan yeni bülten: 1 yeni halka arz, 2 şirkete bedelsiz onayı
Borsa şirketinden ünvan değişikliği kararı
Borsa İstanbul'dan 4 hissede tedbir kararı
Beşiktaş'tan KAP'a Onana açıklaması
Akbank'tan bilanço değerlendirmesi
Seranit Granit (SERNT) borsa işlem tarihi belli oldu
ASELSAN'dan 78 milyon dolarlık sözleşme
Ford Otomotiv'den (FROTO) bedelsiz açıklaması var
JPMorgan, Türk hisselerinde tavsiye artırdı, bir hisseyi CEEMEA Top 10 listesine ekledi
Reeder'dan KAP'a elektrikli araç bilgilendirmesi
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GERİ
İLERİ
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